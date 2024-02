Da "dovere" familiare a professione: sempre più italiane (e italiani) accudiscono anziani. "Per me è molto più di un lavoro"

Avanzano le italiane (e gli italiani)

Gli anziani: una volta si accudivano. Erano gli anni in cui la struttura sociale e le caratteristiche stesse dei legami intergenerazionali determinavano il fatto che i ‘’ fossero spesso ladella casa. Il perno della vita domestica, consolidato dal prestigio e dall’esperienza. Poi la cosiddettaha cambiato tutto, espellendoli via via dai nuclei ristretti, di, domiciliate in, abitate da persone abituate a dover fare i conti con. E così ilda familiare è diventato salariato, con un ampio ricorso alla manodopera migrante. Ucraine, Romene, Moldave, Filippine, Bengalesi: a loro gli italiani per anni hanno affidato i propri ‘vecchi’ per accompagnarli nell’ultima fase della loro vita, spesso lunga ma costellata da malattie sempre più invalidanti che ne compromettevano l’autonomia. Ed infatti, a causa dei mutamenti socio-economici e demografici in corso, gliin Italia (c.d. “badanti”) sono in costante aumento: nel periodo 2011-2020, l’Inps certifica un aumento complessivoLa novità è che, nel frattempo, assistiamo ad un aumento consistente delle italiane, ed anche degli italiani, che si dedicano a questo mestiere. Da un’anticipazione del Rapporto 2021 sul lavoro domestico redatto dall’Osservatorio Domina emerge infatti che, se lerappresentano ancora la componente più numerosa (), negli ultimi anni sono cresciute sensibilmente le) e oggi rappresentano ildel totale “badanti”. In particolare, se consideriamo l’incremento di badanti registrato tra il 2011 e il 2020 (), esso è dipeso per oltre la metà dalle), mentre le donne straniere hanno contribuito all’incremento per il 33,4% (+43 mila). Una mutazione sociale e culturale che sta assumendo le connotazioni sempre più marcate di una vera e propria rivoluzione copernicana. “La, in particolare dell’assistenza familiare, entra piano piano tra le scelte occupazionali delle famiglie italiane” dice, segretario generale di Domina. Che sottolinea come “oggi in Italia, e che questa componente risulta maggioritaria in molte Regioni,. Negli ultimi dieci anni la componente di, sia per ragioni socio-economiche che per una nuova organizzazione del lavoro e della famiglia”. Per quanto riguarda la classe d’età, le italiane risultano mediamenteanni, rispetto aidelle straniere). In particolare, tra le straniere, ilha più di, mentre tra le italiane questa quota scende al 17%. Le badanti, invece, rappresentano iltra le italiane e solo iltra le straniere.Particolarmente significativo è il divario tra badanti italiane e straniere relativamente: lelavorano mediamente, contro leIn particolare, tra le straniere illavora più, mentre tra le italiane si scende al 12,0%. Al contrario, tra le italiane il 44,4% lavora meno di 20 ore settimanali, contro l’8,3% delle straniere.L’analisi per Regione effettuata dall’Osservatorio Domina evidenzia infine una forte eterogeneità sul territorio nazionale: in otto Regioni (tutte del Sud e Isole) le donne italiane rappresentano più del 30% del totale “badanti”, e raggiungono addirittura il 72,4% in Sardegna. “Alla base di questa situazione -analizzano i ricercatori di Domina- possono esserci diversi fattori: innanzitutto al Sud vi è una, per cui l’offerta di manodopera per quel tipo di mansione è ricoperta maggiormente dagli autoctoni. Inoltre, vi sono evidentementeper le donne italiane, per cui il lavoro domestico diventa uno sbocco preferenziale. Infine, evidentemente giocano un ruolo anche lae l’” .Cinzia, 56 anni, italiana, rimasta senza occupazione dopo il fallimento dell'azienda dove lavorava come impiegata: "Mi sono avvicinata con naturalezza, dal volontariato in parrocchia. Guadagno 800 euro al mese più vitto e alloggio. Sì, la retribuzione conta, ma per me questa attività è molto, molto più di un lavoro".