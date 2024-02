Dal Collegio al porno: Maria Sofia Federico, hard a 18 anni

Maria Sofia Federico da Il Collegio ai film porno

L'annuncio

Le reazioni: il padre

Rocco Siffresi, la "normalità" dell'hard

Chi è Maria Sofia Federico

Rocco Siffredi risponde al papà di Maria Sofia Federico e lo tranquillizza: “Questa non scop*”

Ha compiuto 18 anni da pochi mesi Maria Sofia Pia Federico ed è un volto noto a molti, visto che ha partecipato alla trasmissione televisivaUna giovane ragazza che ha molte qualità oltre la bellezza: ha dimostrato di avere spiccate capacità di eloquio e doti espositive notevoli, che ha avuto modo di mostrare nel noto programma televisivo in cui ha vestito i panni (castigati) dell’allieva. Come se non bastasse ha un enorme seguito sui social, è attivista. Potrebbe fare l’influencer o qualsiasi altra professione lei decidesse di intraprendere, invece ha scelto di dedicarsi a una carriera sulla quale esistono, e resistono, ancora molti tabù:La ragazza è una, vende cioè foto e video hard sul sito, ma ora ha deciso di fare il ‘grande passo’, di dedicarsi al ramo hard dell’industria cinematografica, non disdegnando per il futuro anche di diventare un’attrice di film pornografici. Alla base di questa sua scelta non c’è solo l’interesse per il porno professionale, ma anche qualcosa di più profondo: il desiderio diUna storia, quella della 18enne, che ha spiazzato tutti quando si è saputo che era stata scelta per entrare a far parte della Rocco Siffredi Academy, ammessa in una classe riservata a sole donne. Parteciperà a un corso ‘intensivo’ unico nel suo genere, con lezioni ovviamente hard, riservato esclusivamente ad una ristretta platea femminile.Le candidature sono giunte da ogni dove, alla fine sono state selezionate a far parte di questa speciale classe appena dodici creator italiane di OnlyFans, chiamate a partecipare alla prima settimana di un corso. In cattedra ci sarà un divo dell’hard,. Questo percorso, che si terrà in Ungheria, presso la, rappresenta di fatto una novità nel campo del mondo a luci rosse, e vi parteciperà anche la star Malena Il lieto annuncio di aver passato le selezioni, lo ha dato la stessa Maria Sofia, che si è detta “onorata” di essere stata scelta per far parte di questa classe. “Ora posso annunciarvelo – ha detto rivolgendosi ai suoi followers -. Sono stata presa alla Rocco Siffredi Academy , e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Perché sapete bene che da quando ho compiuto 18 anni, a gennaio di quest’anno, sono entrata nel mondo del porno e da lì ho cominciato a rilasciare tantissime interviste e pubblicare post sulla mia pagina di attivismo per sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male, da parte della maggior parte della società. Quindi sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me e accrescere così il mio bagaglio culturale”, le sue parole.Ovviamente, se de parte della ragazza c’è tanto entusiasmo, l’altra faccia della medaglia è data dai genitori della neo 18enne, che sembra non abbiano preso affatto bene questa decisione. Il padre della ragazza ha infatti rilasciato una dichiarazione che esprime pienamente il suo stato d’animo: “Il pensiero che mia figlia faccia porno con Rocco Siffredi mi strazia” ha confessato senza mezzi termini. Resta il fatto che, da quando Siffredi ha deciso di inaugurare la sua prima scuola professionale dedicata ai film a luci rosse, e più in generale al mondo del cinema porno, sono piovute tante richieste, da ogni dove. Non era mai stata allestita prima d’ora una classe tutta al femminile, ed è questo il motivo per il quale il famoso divo di film hard ha deciso di allargare i suoi insegnamenti anche alle ragazze, in particolare alle giovani appassionate del settore.“Oggi molte ragazze lavorano con OnlyFans e girano video da casa – ha spiegato l'attore e produttore - mentre qui avranno l’opportunità di sperimentare un’esperienza sul set professionale”.Il mio è forse l’unico settore professionale al mondo - ha detto Siffredi - dove il famoso “” è sempre al contrario: sono le donne, le attrici, che guadagnano di più dei loro colleghi uomini ed è sempre stato così, sempre. Le eccellenze femminili sono la normalità nel porno. Ora ci sono tante donne anche in ruoli che, un tempo, erano più scelti dagli uomini, come la regia, il montaggio o la direzione di agenzie e casting”.L'influencer romana classe 2005 è celebre per la sua partecipazione molto sopra le righe al reality(l’edizione andata in onda nel 2021). Una volta uscita si è resa protagonista di numerose campagne di ispirazione vegana, con manifestazione contro il consumo della carne nei supermercati, e si è fatta bandiera anche della libertà di orientamento sessuale, definendosi. A giugno 2023 ha annunciato il suo ingresso alla Rocco Accademy. Maria Sofia Federico ha aperto una pagina suautodefinendosi una sex worker. Alcune foto vendute sulla piattaforma e che sarebbero dovuto rimanere private per contratto sono state però diffuse altrove e questo ha suscitato la rabbia dell’influencer che si è sfogata in un video su Instagram, parlando diDopo lo sfogo dei genitori della ragazza, Rocco Siffredi ha detto la sua su Maria Sole, dichiarando: “Quando l’ho vista ieri sera era un po’ in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura”. Così ha aggiunto: “L’ho vista e le ho detto ma te che ci fai qua?’”. In seguito ha sottolineato: “Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia Valentina Nappi in miniatura. Guardatela bene! Lei comunque con questo mondo non c’entra niente, lei vuole fare altro, è una professoressa. Dite pure al papà che qua non scop*, una cosa è certa, può stare tranquillo”.ha poi spiegato: “I miei genitori si dovrebbero vergognare di me se fossi una ladra, se uccidessi, se insultassi o se facessi del male alle altre persone. Se loro stanno male devono curare il loro dolore in terapia non riversarlo su di me”.