Come essere felici? 10 buone abitudini per vivere meglio ogni giorno

La Giornata Mondiale della Felicità, celebrata il 20 marzo, è stata istituita dall’Onu nel 2012 per promuovere un modello di crescita economica che favorisca il benessere delle persone. Ma quanto siamo felici nel 2025? E come possiamo esserlo di più?

I dati recenti raccontano una realtà non particolarmente rosea: la solitudine è un fenomeno in aumento, soprattutto tra i più giovani. Secondo un sondaggio pubblicato da Newsweek, 8 ragazzi su 10 appartenenti alla Gen Z hanno dichiarato di aver provato sentimenti di solitudine nell’ultimo anno, e oltre un terzo di loro si sente regolarmente solo. Ma il problema non riguarda solo i giovani: anche il 72 per cento dei Millennials, il 60 per cento della Gen X e il 45 per cento dei Baby Boomer si dichiarano soli e infelici. Le cause? L’insicurezza lavorativa, il costo elevato della vita, l’iperconnessione digitale e la mancanza di vere comunità di riferimento.

Walter Rolfo, professore universitario, mental coach e presidente della Fondazione della Felicità Ets, propone una soluzione concreta per affrontare questa “epidemia d’infelicità”: un decalogo di azioni pratiche per migliorare il proprio benessere quotidiano. La sua esperienza con Happiness on Tour, iniziativa volta a diffondere l’educazione alla felicità, dimostra che la serenità non è solo una questione di circostanze, ma una scelta consapevole.

Ecco i suoi consigli per essere più felici a casa e al lavoro: dieci suggerimenti per vivere al meglio le giornate lavorative e altri dieci per sfruttare al meglio i fine settimana.

I 10 passi per una giornata operativa

1. Svegliati con entusiasmo. Appena ti svegli, scegli di affrontare la giornata pensando alla cosa più bella che vivrai nelle prossime ore e poi metti in priorità le tue attività. Inizia a gestire per prime quelle che tenderesti a rimandare, dopo di che la giornata sarà tutta in discesa.

2. Fai colazione con consapevolezza. Dedica del tempo a gustare la tua colazione senza distrazioni. Concentrati sui sapori e sulle sensazioni fisiche mentre mangi, apprezzando il momento presente. Una sorta di “mindfulness gastronomica”.

3. Regalati piccoli momenti di attività fisica. Lascia la macchina nel parcheggio più lontano dall'entrata del tuo ufficio o fai una breve passeggiata all’aria aperta. Usa le scale invece dell’ascensore. Muoversi e prendere aria fresca può ridurre lo stress e migliorare il nostro umore e la nostra autostima.

4. Crea empatia. Durante la giornata lavorativa cerca almeno un’occasione per essere gentile con qualcuno, che sia un collega, un cliente o uno sconosciuto. Anche un semplice sorriso o un complimento possono fare la differenza più di quanto immaginiamo.

5. Pausa pranzo con focalizzazione positiva. Chiudi gli occhi per un paio di minuti e focalizza il tuo nuovo sogno o una meta che desideri raggiungere. Concentrati sui dettagli e lascia che le emozioni positive ti avvolgano. Questa pratica aumenta motivazione e benessere.

6. Pratica la respirazione profonda. Prenditi dei momenti per praticare la respirazione profonda. Chiudi gli occhi, inspira lentamente dal naso, riempiendo completamente i polmoni, e poi espira lentamente. Respirare è tanto sottovalutato quanto importante.

7. Coltiva relazioni positive. Trascorri più tempo con le persone che ti fanno sentire bene, che siano amici, familiari o partner. Condividere momenti piacevoli con gli altri aumenta il senso di felicità.

8. Stretching prima di cena. Prima di cena dedicati a una breve sessione di stretching per rilassare mente e corpo. Questo ti aiuterà a sciogliere le tensioni accumulate durante il giorno e a prepararti per una serata di tranquillità e, giorno dopo giorno, ad essere più elastico.

9. Tempo per te stesso. Dopo cena concediti del tempo per fare qualcosa che ami, che sia leggere un libro, guardare un film o praticare un hobby. Dedica questo momento a te stesso per rigenerarti e ricaricare le energie. Un sano egoismo felice.

10. Prima di andare a letto, rifletti sulla giornata. Prima di chiudere gli occhi prenditi un momento per riflettere sulla giornata trascorsa. Focalizzati sui momenti positivi e scrivine tre su un piccolo diario da tenere vicino al letto. Sarà utile nell’immediato e sarà importante rileggerlo nei momenti più faticosi, per avere maggior consapevolezza della nostra vita.

I 10 passi del weekend

1. Inizia la giornata con una routine rilassante: alzati lentamente e concediti del tempo per fare ciò che ami, che sia leggere, fare stretching o semplicemente goderti una tazza di caffè in tranquillità. Ovviamente dopo aver gestito con il miglior sorriso possibile le quotidiane richieste famigliari.

2. Trova un hobby: dedica parte della tua giornata a praticare un hobby che ti appassiona. Che si tratti di dipingere, cucinare o fare giardinaggio, concentrati su ciò che ti rende felice e soddisfatto. Non è mai troppo tardi per rimettere in gioco i nostri sogni.

3. Goditi la natura: la natura ha effetti positivi sul benessere emotivo e può aiutarti a sentirti più sereno e felice. Passa del tempo all'aria aperta, magari facendo una passeggiata in un parco o in campagna.

4. Fai del bene agli altri: dedica una parte della tua giornata a fare del bene agli altri, che si tratti semplicemente di fare un gesto gentile verso qualcuno, aiutare un vicino in difficoltà o fare volontariato. Contribuire al benessere degli altri regala una grande soddisfazione personale.

5. Fai una pausa digitale: disconnettiti dai dispositivi digitali e concediti del tempo lontano dalle notizie e dai social media. Questo ti aiuterà a ridurre lo stress e a vivere più nel momento presente. Ti suggerisco di iniziare con un’ora: prova e scoprirai quanto sarà difficile e proprio per questo necessario.

6. Vivi i tuoi affetti: trascorri del tempo di qualità con gli amici o con le persone care, magari organizzando una cena o semplicemente mangiando un gelato. Le relazioni sociali sono fondamentali per il nostro benessere emotivo e portano vera gioia e felicità nella nostra vita. Magari telefona a sorpresa a qualcuno che non senti da tempo solo per dirgli "ciao"… e scopri l’effetto che fa!

7. Pratica la gratitudine: prenditi un momento per riflettere sulle cose più belle che ti sono successe nella settimana. Focalizzare la tua attenzione selettiva ti aiuterà a concentrarti sugli aspetti positivi e a sviluppare un'attitudine di gratitudine.

8. Regalati una cena speciale: approfitta del tempo libero per coccolarti. Prepara piatti che ti piacciono o vai in un ristorante che ami e concediti una cena speciale. Goditi il cibo in compagnia di persone care, anche se a volte regalarsi una cena da soli è tanto insolito quanto utile al nostro umore.

9. Tempo per il relax: cerca nel weekend tempo per rilassarti. Puoi leggere un libro, ascoltare musica rilassante, un podcast o un audiolibro che ti piace. Ricordati che sei amabile anche se ozi. Concedersi un sano ozio senza provare sensi di colpa è un privilegio di pochi.

10. Prima di andare a letto, pianifica la settimana: mettere in ordine le nostre attività serve a diminuirne il peso percepito. La nostra mente tende a riproporci sempre gli stessi task e nel nostro “to-do mentale” sembrano moltiplicarsi. Scriverli snellirà la lista, come per magia, e aumenterà la serenità.

Secondo Rolfo, la felicità è una scelta consapevole, un allenamento quotidiano che richiede impegno. Con questi piccoli passi, è possibile migliorare la propria vita, costruendo relazioni più forti e un benessere duraturo.