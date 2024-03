De Niro, padre anziano: “Fantastico essere un papà di 80 anni”

Non è solo un attore con la A maiuscola, un mostro sacro del cinema: Robert De Niro è anche un tenerone, capace di commuoversi anche solo tenendo in braccio la figlia Gia Virginia: “Sono un papà di 80 anni ed è fantastico”.

Si sa, non c’è limite d’età che tenga quando si parla di amore per i figli. Evidentemente nemmeno quando a separare un papà dalla propria bambina sono ben 79 anni. La piccolina è infatti l’ultima dei sette figli del divo, nata a maggio 2023 dalla relazione con Tiffany Chen, sua attuale compagna.

De Niro papà anziano, ma non è il solo

In una foto postata sui social si vede infatti la star di “Killers of the Flower Moon” con la bimba, che non ha nemmeno un anno, immortalati in un momento di famiglia. Ad essere oneste, a primo impatto l’impressione che danno non è tanto di un papà con la figlia, quanto di un nonno con la nipotina semmai. Ma tant’è, di papà anziani (non solo italiani, nonostante il nostro Paese detenga il triste primato europeo degli uomini che diventano genitori per la prima volta mediamente a 36 anni) ce ne sono sempre di più, a maggior ragione se si parla di famosi o nomi noti del mondo dello spettacolo. Giusto per citarne alcuni, si va da Richard Gere papà per la terza volta a 70 anni a Michael Douglas, la cui terza figlia è nata nel 2003 quando lui aveva già 58 anni, da George Lucas padre di una bimba alla veneranda età di 69 anni a Mick Jagger, che ormai 73enne ha visto nascere l’ottavo figlio.

“Tutto ciò che mi affligge o mi preoccupa sparisce quando la guardo”, ha detto De Niro durante un’intervista alla rivista AARP, parlando del nuovo capitolo della sua vita personale. Mentre si asciuga le lacrime dagli occhi racconta il momento “meraviglioso” che sta vivendo da quando la piccola Gia è arrivata nella sua vita. L'attore ha altri sei figli, avuti con tre donne diverse. Da Diahnne Abbott, prima moglie, ha avuto Drena (nata una precedente relazione della Abbott e adottata dall'artista), 52 anni, e Raphael, 47; i due gemelli 28enni Aaron e Julian sono nati invece dalla relazione con l'ex fidanzata Toukie Smith; infine ci sono Elliot, 25 anni, e Helen Grace, 12 anni, frutto del matrimonio con Grace Hightower.

L’attore parla della genitorialità

Per l’ottantenne di “Taxi Driver” la famiglia ha un ruolo centrale nella sua vita e forse per questo non è solito parlare della sua sfera privata. Ha fatto un'eccezione nel 2020, aderendo a una campagna contro il razzismo: “I mei figli sono tutti per metà neri”, aveva dichiarato in un'intervista, sottolineando anche le difficoltà di essere genitore.

Parlando dell'ultimogenita dice: “È davvero interessante. Voglio essere presente il più a lungo possibile per godermela. Sì, per godermela”. Invece, qualche mese fa, ai microfoni del Guardian aveva confessato: “Adoro essere padre, ma con una neonata è diverso rispetto a mia figlia di 11 anni, ai miei figli adulti e ai miei nipoti”. Essere genitore “è sempre bello e misterioso, non sai cosa succederà, ma non diventa più facile, è tutto diverso – ha aggiunto durante l’intervista –. Quando sei più grande hai consapevolezza di certe cose della vita, delle dinamiche familiari, di tutto, ma non puoi evitare di continuare a imparare certe cose, come affrontarle e gestirle”.

Il due volte premio Oscar ha ammesso di amare ancora la paternità nonostante l’età sia avanzata: “È quello che è. Va bene così. Voglio dire, non faccio il lavoro pesante – precisa ancora Robert De Niro –. Sono presente, sostengo la mia compagna. Ma è lei che fa il lavoro vero. E abbiamo un aiuto, che è molto importante”.