Fiocco rosa per Nicolas Cage, padre per la terza volta: cresce il numero dei papà over 50

Biagio Antonacci: Carlo (4 mesi) e Paolo 27 anni

La lettera al piccolino

Famiglia allargata

Une un. Ormai è la norma, soprattutto fra i divi di Holliwood ma non solo.Dopo l’attore Richard Gere (73 anni in agosto) che nell’aprile del 2020 ha regalato un fratellino al primogenito Homer (22 anni, nato ovviamente da un precedente matrimonio), l’anno successivo è stata la volta di Biagio Antonacci padre contemporaneamente del baby Carlo e del primogenito Paolo, autore musicale ventisettenne. Solo due esempi e un new entry:L‘attore hollywoodiano classe 1964, nipote di Francis Ford Coppola e padre di Weston, 31 anni, che lo ha già reso nonno nel 2014, avrà una bambina dalla quinta moglie, Riko Shibata, trent’anni più giovane di lui. A gennaio scorso il protagonista di film come 'Via da Las Vegas’ (per il quale ha vinto l’Oscar nel 1996) e 'Stregata dalla luna’ (1987) aveva rivelato che la moglie Riko Shibata lo avrebbe reso nuovamente padre; ora Cage ha riferito che la donna sta aspettando una bimba. Il 58enne attore è stato intervistato nel corso della trasmissione “The Kelly Clarkson Show” in cui ha promosso il suo nuovo film “The Unbearable Weight Of Massive Talent”. “Sto per annunciare una grande notizia”, ha detto. “Avrò una femminuccia. Il suo nome sarà Lennon Augie. Augie come mio padre”, cioè August Coppola, scomparso nel 2009. “Per far prima la chiamerò Lenny. Sono elettrizzato. Sarà l’avventura più grande della mia vita”. Per Cage si tratta del terzo erede; da precedenti relazioni - come riporta “People” - ha già infatti i figli Kal-El di 16 anni e Weston di 31. Riko Shibata è la quinta moglie dell’attore. Cresce il numero dei padri over 50 (e anche 60): più tempo libero e meno attenzione alla carriera, per alcuni intellettuali le paternità tardive sono le più felici. Da Alberto di Monaco a Picasso, da Montezemolo a Carlo Conti, che sull’argomento ha scritto anche un libro: perché alla fine, più dell’età, conta l’amore. “Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni? Sì, ma non ce la faceva a tenerli in braccio”.Eppure i commenti cattivi non mancano: è passata alla storia la battuta di Billy Crystal, che in “Harry ti presento Sally” provava a rincuorare una disperata Meg Ryan. Nell’ultimo ventennio sono cresciuti a dismisura i papà over 50, e anche 60. In un’epoca storica dov’è sempre più difficile formare presto una famiglia, non stupisce tanto il fenomeno quanto alcuni studi sociologici secondo cui la paternità tardiva sarebbe addirittura da considerarsi la più felice.Pochi mesi fa Biagio Antonacci, ha annunciato di essere diventato padre per la terza volta sul suo profilo Instagram. Il cantante bolognese, ma toscano di adozione (ha casa all’Isola d’Elba) ha avuto un bambino dalla compagna Paola Cardinale e ha condiviso la notizia mostrando un albero appena piantato con un fiocco azzurro.“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio“, scrive sui social l’artista di Iris. Antonacci ha altri due figli: Paolo e Giovanni. Nei mesi scorsi era trapelata qualche notizia sulla possibilità che Antonacci e Cardinale fossero in dolce attesa, ma i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza. Biagio Antonacci è fidanzato con Paola Cardinale dal 2004 e ha avuto altri due figli con Marianna Morandi. Anche Paola Cardinale ha una figlia nata da una storia precedente. Anche Paolo e Giovanni hanno iniziato a occuparsi di musica come il papà e il nonno: il più giovane è un cantante e presentatore radiofonico e il fratello è autore di testi per artisti come Nek, Alessandra Amoroso, CARA, Annalisa, Francesco Renga e Fedez.Recentemente Biagio Antonacci ha scritto una lettera per Carlo, il terzo dei suoi figli, avuto conil 20 dicembre 2021, e ha posato con lui in copertina: “Un figlio, un regalo al mondo. Questo è futuro, questa è la vera Pace - ha spiegato il cantante su Vanity Fair - . Ogni figlio, ogni nostro figlio è e deve essere il figlio di tutti”. Il fotografo Joseph Cardo è riuscito a fermare immagini di amore puro in scatti poetici e delicati. Biagio Antonacci rivolge al figlio appena nato parole come queste, ai tempi dell’attacco russo in Ucraina: “Ho paura invece della guerra, non per me, ma per questo figlio piccolo e inerme. Quando un padre guarda un figlio, vede tutti i figli del mondo, anche quelli che nascono e vivono sotto le bombe”. Carlo è nato il 20 dicembre 2021, quando lui ha 58 anni e la compagna Paola ne ha 44: il bambino, definito “una forza della natura”, è arrivato proprio durante la pandemia ed è stato concepito in mezzo al verde e agli ulivi, in campagna, dove corre libero anche il cane Nino.Biagio Antonacci, infatti, ha un’ azienda agricola a Bertinoro (Forlì-Cesena) , scoperta nel 2007, e una casa “su un colle, baciato dal sole”. Intanto scrive sempre la sua musica, anche se gli mancano i concerti dal vivo, mentre vive con serenità la paternità per la terza volta: si alza di notte per dare il biberon al piccolo Carlo come faceva anche con i due primi figli e, se al mattino ha ancora sonno, resta al letto un po’ di più. Il cantante di Rozzano (Milano) ha avuto due figli, l’autore di hit Paolo e Giovanni, dalla figlia di Gianni Morandi Marianna e ora si gode Carlo con Paola Cardinale: sono legati dal 2004 e lei a sua volta ha già una figlia, Benedetta.