Sex toys terapeutici: quando la salute passa dalla lotta ai tabù

Il sesso fa bene alla salute. Non siamo solo noi a dirlo, ma anche la World Association for Sexual Health, organizzazione che rappresenta sessuologi e sessuologhe di tutto il mondo, che ha promosso il riconoscimento della sfera sessuale come elemento fondamentale della salute. I diritti ad essa collegati, come descritto nel documento “Salute Sessuale per il Millennio”, sono basati sui diritti umani universali già riconosciuti nei documenti internazionali e regionali, nelle costituzioni e nelle leggi nazionali, nonché nelle conoscenze scientifiche relative alla sessualità umana e alla salute sessuale, queste ultime in continua evoluzione.

Ed è proprio a Cosmodonna che, nella cornice del Brixia Forum di Brescia, non è potuto certo mancare un approfondimento sulla consapevolezza della salute sessuale femminile.

Una consapevolezza proibita

“Credo che ogni giorno si acquisisca maggior consapevolezza del proprio corpo”, spiega Lucia Golden Pradelli, educatrice ed esperta in educazione sessuale. “Nel 2024 ancora non c’è naturalezza nell’affrontare tutti i temi legati alla sessualità, non per spingere i giovani a fare sesso o conoscere meglio il loro corpo a livello anatomico, ma semplicemente per fornirgli gli strumenti per realizzare i propri desideri anche dal punto di vista sessuale attraverso un approccio cosciente”.

Un avvicinamento assolutamente opportuno, che consentirebbe l’avvicinamento ad un mondo complesso e delicato come quello della sessualità evitando numerose problematiche. Disagio, imbarazzo e luoghi comuni spesso legati a rigidità sociali che, ancora oggi, determinano veri e propri tabù.

Cosmodonna 2024, tutto sul mondo femminile

Gravidanza, non solo aspetti ginecologici

“Un primo grande cambiamento per il corpo di una donna è sicuramente la gravidanza, che viene sempre vista come fisiologica e in cui si fanno solo ed esclusivamente visite ginecologiche” aggiunge Elisa Rancati, fisioterapista specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico e consulente sessuale.

Aiutare le mamme che affrontano il lungo percorso del parto deve essere un elemento fondamentale della maternità, uno dei momenti più delicati della vita di una donna. Un aiuto poliedrico, che deve provvedere al monitoraggio di aspetti ormonali, psicologici e fisici, spesso grazie a pratiche sempre più innovative.

Il ruolo preventivo dei sex toys

“I sex toys possono aiutare la donna a preparare il pavimento pelvico attraverso, ad esempio, la vibrazione e il calore aiutano ad allentare la muscolatura, soprattutto nel secondo e terzo trimestre, quando viene messa più in tensione e può causare dolore nei rapporti. Ricordiamo che la donna ha diritto ad avere piacere, e un succhia clitoride, per esempio, potrebbe essere molto utile anche quando si ha un calo ormonale fisiologico”, conclude Elisa Rancati.

“Una cosa fondamentale da fare è sicuramente una buona valutazione ginecologica del pavimento pelvico” spiega Sabina Pelizzari, fisioterapista esperta in riabilitazione del pavimento pelvico e consulente sessuale, aggiungendo che “è importante che ognuna si guardi e comprenda il cambiamento che sta affrontando”, anche grazie all’aiuto di professionisti e professioniste.

Non solo consapevolezza, ma anche gesti concreti che ciascuna può fare per una corretta riabilitazione. “I sex toys - conclude la fisioterapista - sono ottimi alleati delle donne, non solo per il proprio piacere, ma anche come device riabilitativi. La vibrazione e il riscaldamento dei tessuti possono aiutare a rilassare una muscolatura rigida, stimolare un’atrofia muscolare o anche riacquisire sensibilità a livello clitorideo”.