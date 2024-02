Demetrio Casile, lo studio riparte e l’artista ricambia la solidarietà ricevuta

L'artista poliedrico Demetrio Casile

Le esposizioni e il passato da atleta

Un incidente che ha causato un danno a delle opere d’arte è stato trasformato in motivo di solidarietà. Proprio nel giorno di Pasqua, nella palazzina che ospita, un rubinetto al secondo piano era stato lasciato aperto. L’acqua aveva creato una voragine che aveva raggiunto eil luogo dove lavorava l’artista, al piano terra di quello stabile in via Belle Arti, a Bologna. Gli acquerelli si erano macchiati e dunque sono irrimediabilmente rovinati dall’acqua e dal fango. Dopo che i vigili del fuoco hanno ritenuto agibile lo studio, è partita una catena di solidarietà per aiutare il maestro nel rimettere in piedi la sua attività. E il 16 maggio è stato il gran giorno dell’inaugurazione del suo studio, che ne ha segnato laUna riapertura in grande stile, alla presenza del sindaco di Bologna, Matteo Lepore , della delegata alla Cultura, Elena di Gioia, della presidente del quartiere San Vitale, Rosa Maria Amorevole e del presidente dell’Unesco, Bruno Cinanni. Dopo essere stato circondato dall’abbraccio solidale di tanti cittadini, Casile ha deciso di ricambiare questa stessa solidarietà che nei momenti difficili lo ha aiutato. E così ha deciso di sostenere dell’associazione, dove alcune sue opere saranno messe in vendita e il cui ricavato saràCalabrese di nascita, bolognese di adozione, ha frequentato le Accademie di Belle Arti di Reggio Calabria, Bologna, New York, Parigi, Londra, Philadelphia. Come allievo d’Accademia, prima a Reggio Calabria poi a Bologna, ha vinto per tre volte di seguito (fatto unico nella storia della rassegna) il Premio Lubiam di Mantova, il più importante e prestigioso riconoscimento europeo di pittura riservato agli allievi di Accademie di Belle Arti d’Europa. Demetrio Casile è oggi titolare dellapresso l’Istituto Belle Arti di Bologna. È anche docente all'università Primo Levi di Bologna, è direttore artistico del Calabria Film festival e del Premio Internazionale di scultura "Sandoni".Casile è anche l’ideatore di Cineshow, Salone Internazionale del Cinema di Torino., ha lavorato accanto a registi come Comencini, Squitieri, Bolognini, Tessari, Michelangelo Antonioni, Wim Wenders.cinematografico, ha vinto il Premio Solinas 1986 per la migliore sceneggiatura inedita con "Un ragazzo di Calabria", film diretto da Luigi Comencini (Leone D’Oro a Venezia 1987) e interpretato da Gian Maria Volontè, Diego Abatantuono, Giada Desideri, Therese Liotard. Nel 1992 ha scritto la sceneggiatura del film "Eroe per caso" interpretato da Dustin Hoffman e Geena Davis. Nel 1993 esce il suodal titolo “Attorno all’albero la stupidità” edito dalla casa Editrice Lo Scarabeo. Nel 1997 ha, uscito su tutti gli schermi nel 1998, prodotto da Fulvio Lucisano e distribuito dalla Italian International Film. Nel 2003 ha scritto per Hollywood la sceneggiatura del film "Il faraone delle sabbie", tratta dal romanzo di Valerio Massimo Manfredi (Mondatori). Nel 2004 con lo stesso Manfredi ha sceneggiato le "Memorie di Adriano” della Yourcenar, romanzo che sta per diventare film con la regia di John Boorman. Nel 2003 ha fondato a Bologna la nuova "". Ha realizzato regie, scenografie e manifesti per grandi spettacoli di cinema eassieme a Enrico Job, regie ee altri enti pubblici. Sue anche ceramiche d’autore, con vasi dipinti a pezzi unici firmati e catalogati come opere originali. Le opere si trovano in collezione private sparse per il mondo, da New York a San Pietroburgo. Queste sono solo alcune delle tappe della sua lunga e ricca carriera.Realizzando opere pittoriche di grandi dimensioni, Casile ha sempre privilegiato le esposizioni d'arte in grandi e prestigiosi(Palazzo Reale di Budapest, Palazzo governativo di Jaroslavl in Russia, Palazzo Re Enzo in Bologna, ecc.). Fino ad oggi, tra gallerie pubbliche e private, assessorati alla Cultura, Comuni, Province, Regioni, istituti culturali e Consolati, ha allestitoin Italia e all’estero.Molte sue opere si trovano nelle città di New York, Philadelphia, Jenkintown (Pennsylvania), Parigi, Londra, Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Boston, Monaco, Vienna, Montreal, Polanica Zdròj (Polonia), Adelaide, Jaroslavl (Russia), Princeton (New Jersey) Budapest, Bogotà. Per molti anni Casile ha praticatoa livello agonistico, militando nella squadra più volte campione del mondo dei carabinieri di Bologna. Ha partecipato a 12 campionati italiani assoluti, a 6 campionati del mondo ed a numerose gare a livello internazionale di marcia su strada, nelle distanze 20 e 50 chilometri. È stato anchedella Fgic di Bologna. Da molti anni inoltre è soccorritore volontario del 118 con la Pubblica assistenza Città di Bologna.