Disabili, in aereo biglietto doppio. "E' discriminazione"

Disabili in volo: le testimonianze

Compagnie aeree e passeggeri disabili

Volo a ostacoli (anche economici)

Per le persone con disabilità volare dal Regno Unito èE’ quanto mette in luce un’inchiesta della Bbc da cui emerge che le principali compagnie aeree fanno pagare il. Quasi 30 vettori contattati dalla Bbc hanno affermato che i passeggeri condevono acquistare un ticket a prezzo pieno per un(oltre al proprio). Ciò avviene nonostante che le linee guida dell'Autorità per l'aviazione civile in Europa (mantenute dal Regno Unito dopo la Brexit), esortino le compagnie aeree a sovvenzionare i costi. Per queste ragioni, le persone con disabilità parlano di, 25 anni, usa una sedia a rotelle e ha bisogno di volare con un assistente personale per aiutarla a raggiungere il bagno e scendere dall'aereo. Vorrebbe raggiungere degli amici a New York che non vede da anni viste le restrizioni per la pandemia. Ha messo via un po’ di soldi per pagarsi il volo, circa 600 sterline. Ma è ancora molto lontana dal potersi permetterea prezzo pieno. “Scoprire quanto mi costerà volare solo perché sono disabile è abbastanza spaventoso” commenta alla Bbc., 40 anni, si muove con la sedia a rotelle. Vorrebbe andare a trovare la famiglia in Sudafrica. “Ma affrontando ildel ticket, non è davvero fattibile per me raggiungerli” racconta alla Bbc. L’uomo ha difficoltà a sollevare le braccia, quindi ha bisogno di aiuto per i voli lunghi. “La maggior parte di noi (disabili, ndr) è troppo povera per permettersi persino un biglietto” dice ritenendo che la situazione attuale sia “”.Bbc News ha contattato, comprese tutte quelle che volano da Heathrow, per scoprire come si comportano in presenza di unper persone disabili e se offrono sconti o tariffe particolari. Dalla ricerca emerge che solooffre sconti all’assistente per viaggi nazionali e internazionali. Circa 28 compagnie aeree hanno confermato di richiedere ai passeggeri con problemi di mobilità di acquistare. Quali sono? Le principali come Emirates, Etihad Airways, American Airlines e Virgin Atlantic , ma anche quelle low cost come Easyjet, Ryanair, Jet2 e Eurowings.Altre quaranta compagnie, tra cui Turkish Airlines e Delta, sui siti internet raccomandano o chiedono obbligatoriamente la presenza di un assistente per i disabili machiaramente quanto costa il ticket, né se è a carico del passeggero disabile o della compagnia stessa. Dall’indagine della Bbc emerge, poi, che alcune compagnie aeree in Australia, Malesia, Canada e India offrono concessioni, mentre la compagnia Aegean ha affermato di esaminare le richieste caso per caso. La British Airways ha dichiarato alla Bbc di aver fornito tariffe scontate per l’assistente sui voli diretti per il Brasile e gli Stati Uniti, ma non ha voluto specificare a quanto ammonta tale riduzione.Vale la pena ricordare che le normative europee sull'aviazione, mantenute dal Regno Unito dopo la Brexit,esplicitamente alle compagnie aeree diper i passeggeri che richiedono un accompagnatore. Ma, appunto, “consigliano” e tali regole non sono obbligatorie. La Caa (l’ente del Regno Unito incaricato di regolare e sovrintendere a ogni aspetto riguardante l'aviazione civile),biglietti gratuiti o scontati per l’assistente, ma ancora una volta non ha il potere di imporli. Il capo della Caa,, ha dichiarato alla Bbc che, sebbene non vi fosse alcun obbligo legale per le compagnie aeree di offrirea un accompagnatore, “la nostra opinione è che sia la migliore pratica per le compagnie aeree”.L'adozione di queste raccomandazioni porterebbe ilad allinearsi con i sistemi di abbonamenti del Regno Unito che forniscono viaggi gratuiti o scontati alle persone disabili - e talvolta ai loro accompagnatori - su autobus, treni e taxi. Le compagnie aeree e gli aeroporti sono tenuti a fornire ai passeggeri disabilisull’aereo, compresa l'assistenza all'imbarco e allo sbarco, in linea con gli impegni contro le discriminazioni. Tuttavia, durante il volo stesso, il personale della compagniaad aiutare i passeggeri disabili ad accedere alla toilette o, in caso di emergenze, a evacuare dal mezzo. Questo perché le compagnie aeree non sono considerateai sensi dell'Uk Equality Act. Le compagnie aeree sono tenute a seguire soltanto la Convenzione di Montreal, un insieme di regole chela responsabilità in caso di lesioni personali, perdita e danneggiamento del bagaglio .