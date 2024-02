Don Cosimo Schena ottiene la spunta blu su TikTok: secondo prete al mondo

Il sacerdote influencer e poeta impegnato per gli animali

Chi è Don Cosimo Schena

Fede e digitale

si riconferma uno dei preti più seguiti nei social. Ha infatti ottenuto, il badge di verifica dell’identità ambito da molti nella piattaforma più famosa al mondo. Su questo specifico social non si può richiedere, come accade nelle altre, Facebook o Instagram, ma è lo stesso algoritmo che decide a chi darla studiando i contenuti e il personaggio che ne rappresenta.Al mondo, come spiega l’Agenzia Dire sul suo sito, solo due religiosi al momento ne sono in possesso: il, secondo al Papa come seguito sui social, e il prete italiano. Un riconoscimento che certifica il successo di Don Cosimo, che suoi social, con la sua semplicità, esprime serenità e voglia di ricominciare. Inoltre ha saputo nel tempo conquistare molti seguaci con le suee il suo grandeI risultati di essere un 'sacerdote influencer' si vedono tutti. Basti pensare che, a fine marzo, in una sola settimana, il fumetto che racconta la storia del prete insieme ai suoi aiutanti, ha superato online i 100mila lettori. E si trattava solo dell'anteprima di un racconto che punta a fare catechesi in maniera diversa attraverso il fumetto, ma anche un modo per sensibilizzare l'amore e il rispetto per gli animali. L'idea è stata di una catechista di don Cosimo, parroco in una chiesa a Brindisi e noto non solo come il prete influencer, ma anche come poeta impegnato attraverso i suoi social aDon Smemorino, è cosi soprannominato il presule nel, arriva in un paese che non conosce e rimette in piedi dalle macerie una chiesa che ormai non esisteva più. Tra le curiosità della gentecon l'aiuto di Tempesta trasformerà queste macerie in una chiesa molto accogliente. Nel numero successivo è arrivato poi anche Baloo e i lettori hanno potuto scoprire cosa accade in questa nuova avventura.Don Cosimo Schena è nato nel 1979 a Brindisi ed è prete dal 2009. Si definiscee utilizza le poesie per raggiungere attraverso i social network anche i contatti più lontani dalla Chiesa . Il suo ultimo libro s’intitola "L'uomo nel cuore di Dio". Questa nuova raccolta di poesie e pensieri di don Cosimo Schena sono un connubio tra fede e vita. Versi che richiamano il grande amore che Dio ha per l'uomo e la risposta dell'uomo a questo amore infinito. In queste paginesi mescolano diventando un unico canto di lode verso il Signore. Come spiega lo stesso Don Cosimo Schena sulla sua pagina Facebook: “Tutti i proventi andranno ad aiutare associazioni anche per animali”.Schena, meglio conosciuto come ‘il poeta dell’Amore di Dio’, grazie alla sua profonda fede e al suo spirito progressista, in pochissimo tempo è approdato al mondo dei social. Attivo su Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, dove vanta centinaia di migliaia di ‘fan’, ha aperto anche un canale You Tube e uno Spotify.Oggi i suoi post sono capaci di richiamare like ed impressions in pochi attimi ottenendo numeri da capogiro. È così tanto seguito che vantaai suoi post e alle sue storie online. Laureato in teologia, filosofia e psicologia mette in rima con molta semplicità la sua fede e l'amore universale. Come lui stesso spiega: "Personalmente mi riferisco a Dio, ma tutti possono declinare le mie parole per i rapporti e le relazioni personali a seconda del proprio vissuto"., è questo il connubio che fa da propulsore per una maggiore partecipazione e un impegno profuso anche sui social."Coniugare religione e digitale – spiega il sacerdote - significa poter vivere la propria fede anche online e nei modi più diversi, un connubio che fa da propulsore per unae un impegno profuso all’interno della comunità, che, in tal modo, si estende ben oltre i limiti fisici. Ho compreso che i nuovi media sono strumenti efficaci per diffondere la Parola di Dio, soprattutto in un momento storico che spinge fortemente verso l’individualismo e dove emerge sempre di più la drammaticità della solitudine, il bisogno di amare ed essere amati, ascoltare ed essere ascoltati. Non dobbiamo dimenticare che noi siamo stati creati dall’amore, di conseguenza non possiamo non amare. L’essere fratelli e sorelle in umanità e, in molti casi anche nella fede, deve portarci a vedere nell'altro il nostro alter ego, colmo dell’amore del Signore.- aggiunge - crea ponti solidi ed invita a considerare e a rispettare ogni essere umano per la sua unicità e la preziosa testimonianza del vissuto di cui ciascuno è portatore. Ascoltare, nella sua vera essenza, è fonte di apprendimento e di incontro, per accrescere la propria consapevolezza, quali allievi della vita e suoi testimoni".