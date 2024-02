Donne e Chiesa: il primato Valdese in apertura e coinvolgimento

Donne e Chiese: nel movimento Valdese ruoli da protagoniste

Le prime donne pastore nel 1967

Nel 2024 il movimento valdese celebra i suoi 850 anni di vita a partire dalla conversione di Valdo (a Lione). Sono tanti i temi che possono nascere da questo evento così importante per la Chiesa evangelica valdese , tra questi c'è senz'altro ilGià, perché come ricorda Paolo Ricca, nella sua prefazione all'edizione 2014 del lezionario biblico "Un giorno, una parola" (un best seller della casa editrice Claudiana), nel primo secolo di vita del valdismo c'è "". Dunque, 850 anni fa, questo movimento di laici cristiani vedeva la predicazione femminile come una cosa ovvia e preziosa. Secondo Ricca "se il laico ha, in quanto tale, in virtù del suo battesimo, la facoltà di predicare, se la Chiesa riconosce che ha i doni per svolgere questo servizio, non c'èche è laica e battezzata proprio come l'uomo". Ovviamente, all'epoca la cosa viene considerata decisamente scandalosa "e lo è, ahimé, ancora oggi, in larghi settori della cristianità", osserva amaramente Ricca, e questa innovazione in casa valdese è in effetti durata solo un secolo.Poi c'è un lungo periodo di stop durato alcuni secoli (sul quale potrebbe essere interessante una riflessione in questo anniversario) all'interno di un cammino che vive un altro passaggio fondamentale nel, con l'ordinazione didella Chiesa valdese. Una scelta che segue quella didi altri Paesi (nel 1918 la Chiesa riformata del cantone di Zurigo aveva ordinato pastore due donne, le prime in Europa) e che diventa poi, tanto che oggi la moderatora (presidente) della Tavola valdese è, la seconda in questo ruolo dopo la pastora Maria Bonafede. Anche qui occorre notare come alla carica di moderatore o moderatora della Chiesa valdese si accede secondo una, con l'elezione da parte dell'assemblea sinodale composta dai deputati delle chiese locali, da un numero di pastori equivalente e dai responsabili di particolari settori di attività. Trattandosi di un incarico amministrativo può essere ricoperto da qualsiasi membro della chiesa, anche non pastore o pastora come, appunto, nel caso di Trotta.