Due mini appartamenti per persone con disabilità

Sono stati inaugurati presso la Fondazione Officina dei Sensi di Ascoli Piceno, i due nuovi mini appartamenti da 35 metri quadrati ciascuno, che permettono di ospitare e assistere persone con pluri disabilità. Una opportunità anche a chi li accompagna non solo di muoversi liberamente in caso di necessità (cure, valutazioni cliniche o altro), ma anche di potersi concedere momenti di riposo senza dover pensare ai bisogni quotidiani del proprio familiare. Gli appartamenti, che possono ospitare anche quattro persone, sono dotati di ogni comfort e anche di connessione wifi.

Inoltre, sono stati inaugurati anche nuovi spazi di aggregazione sociale e il laboratorio creativo. Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato la National Italian American Foundation (NIAF) che ha donato fondi pari a 250mila dollari per far sì che si raggiungesse l'obiettivo di fornire alloggi e spazi di aggregazione alle famiglie che mensilmente accedono ai servizi della Fondazione Officina dei Sensi.

"Oltre ai due mini appartamenti abbiamo creato un laboratorio per le attività artistiche, un salone per gli incontri conviviali e, soprattutto, abbiamo dato il via a ‘Dopo di noi’, parte di un progetto più ampio dedicato al residenziale di lungodegenza per disabili gravi", ha detto Mirco Fava, direttore della Fondazione Officina dei Sensi. “Il merito della National Italian American Foundation è stato quello di vedere ben oltre e hanno visto il nostro progetto: fatto di uomini, donne, bambini. NAIF ha creduto nelle persone e nell'importanza necessaria dei servizi” .