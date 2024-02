Ellen diventa Elliot Page. Ed è il primo trans sulla copertina di Time

La carriera

Dopo il coming out

"Ciao amici. Voglio. I miei pronomi sono lui/loro e il". Da attrice candidata alla vittoria di un premio Oscar a primo transessuale nella storia ad avere la propria immagine sulla copertina di Time, uno fra i più iconici magazine del mondo. Ellen Page rappresenta un esempio vivo ed evidente di cosa la vita può riservare a chiunque sappiaanche tutta la propria esistenza pur di scoprire davvero la propria essenza. L'essenza di Ellen Page oggi è Elliot Page. Dopo un lungo percorso di trasformazione, infatti, l'attrice ha cambiato anche il proprio nome passando a un'identità maschile. E alla fine del 2020 lo ha annunciato su Instagram scrivendo soltanto "Ciao amici. Voglio condividere con voi che sono trans". Un annuncio che in Italia sarebbe stato molto discusso, ma che negli Stati Uniti in fondo non ha spostato granché gli equilibri. Anche perché la produzione di "", la fortunata serie tv di cui Elliot Page è uno dei protagonisti, ha scelto di rinnovare il contratto praticamente subito dopo l'annuncio da parte dell'attore. Che nella serie tv interpreta un personaggio femminile. Già, perché i vertici di "The Umbrella Academy" hanno ritenuto che Elliot Page fosseanche. Praticamente un altro mondo rispetto a quello che avrebbe - il condizionale è d'obbligo, visto che di certezze non ce ne potranno mai essere - fatto in modo che l'attore nostranoabbia ritardato di molti anni il proprio coming out per paura di non poter più essere scritturato per nessun ruolo "virile" nelle fiction.Quella di Ellen Page prima ed Elliot Page ora è una carriera che nel 2022 compirà vent'anni. L'attore canadese ne ha da poco compiuti 34, ma ha cominciato a lavorare nel 2002, a soli 15 anni. E nel 2007, quindi all'ìetà di 20 anni, ecco il successo planetario con il film "". Che vale ad Ellen Page anchecome miglior attrice protagonista. In "Juno" l'attrice interpreta una giovanissima che rimane, ma decide di. Nel corso degli anni sono stati numerosi i film ai quali ha preso parte: da "Inception" a "X-Men", fino a "My days of mercy", "Flatlines", "To Rome with love" e "Into the forest". Elliot Page ha una carriera anche nel doppiaggio e in televisione. Lo stesso attore ha però dichiarato di non sentirsi semprenei panni di un, essendo nel pieno della propria trasformazione.Una trasformazione che ora è completa. Dopo che Elliot Page ha annunciato al mondo di essere transgender a decidere di ospitare la sua storia è stato un magazine autorevole come "Time". Che per lanella propria lunga storia ha messo un. "Volevo essere un ragazzo. Chiesi a mia madre se un giorno avrei potuto esserlo" ha raccontato Elliot Page. "Ci sonoche definiscono come tutti dovremmo agire, vestirci e parlare", ha proseguito nella lunga intervista rilasciata a "Time". Il percorso, prima di tutto di accettazione della propria identità, è stato lungo e difficile.ha dichiaratoe poi, anni dopo,Page: "Alla fine sono stato in grado di accettare di essere transgender e di". La scelta di raccontare la propria storia ha avuto un significato preciso: "Sono privilegiato. Il mio privilegio mi ha permesso di avere le risorse per andare avanti ed essere dove sono oggi. Voglio utilizzare questo privilegio e la mia piattaforma pernel modo in cui posso".