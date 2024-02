Ema Stokholma confessa: "Da 38 anni metto la sveglia per ricordarmi di mangiare"

La confessione di Ema Stokholma: "Soffro di inappetenza"

Se spesso sentiamo parlare di body shaming rivolto alle donne in carne (ne sanno qualcosa) c'è chi invece ha passato anni a sentirsi dire di essere. Ma oradice basta e spiega il motivo di quel corpo che sia i fan che gli haters si sentono in diritto di giudicare. La 38enne francese naturalizzata italiana, al secolo Morwenn Moguerou, ha voluto zittire una volta per tutte quelle dicerie sul suo conto, rivelando di soffrire di. Tanto da dover addirittura mettere una sveglia per ricordarsi di mangiare.Un lungo sfogo affiato alle storie di Instagram, in cui la conduttrice radiofonica e televisiva, scrittrice e cantante afferma: "Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra o robe peggiori perché già lo so". Ecco dunque la 'confessione' della Stokholma: soffre di, da quando era bambina. "Inappetenza significa che posso tranquillamente, soprattutto se lavoro molto o sono in viaggio" racconta la bellissima ragazza, che a lungo ha avuto a che fare con i giudizi impietosi sul proprio aspetto. "Premetto che– aggiunge la 38enne –. Intanto, voglio prendermi cura del mio corpo e dosare bene le energie che non mangiando non riesco a gestire". Insomma non sono i commenti degli haters a spingerla a cercare una cura, bensì, come giusto, la necessità di stare bene con il proprio corpo, che ormai le risulta impossibile."Da 38 anni per mangiare correttamente mi devoe ritagliarmi il tempo perchédando spazio ad altre attività". Ema si apre come mai prima, portando alla luce il disturbo alimentare che la porta a dimenticarsi di mangiare perché non sente la fame, tanto da costringerla a mettere una sveglia per i pasti. E nei periodi di stress, dovuti anche alle tante attività lavorative che la 38enne porta avanti in tv e in radio, o quando anche l'umore non è dei migliori il mangiare passa ancora di più in secondo piano. "L'unico periodo della mia vita in cui ho avuto sempre fame e mangiato davvero tanto è stato quando ho partecipato a Pechino Express. Assurdo", scherza.Nella storia successiva la conclusione amara della Stokholma, che sa bene cosa voglia dire essere giudicata per il proprio aspetto fisico, in continuazione. La ragazza non nasconde una vena sarcastica: “Detto questo. Nessun problema,”. Dite pure quel che volete, se questo vi fa stare bene, sembra voler dire la conduttrice e scrittrice; ma questo non toglie il fatto che una donna che viene in tal modo giudicata, "magra, grassa, bassa" e così via, potrebbe nascondere dietro gli schermi unaper sentirsi veramente e finalmente a proprio agio con se stessa.