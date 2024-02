"Ero impiegata, la ditta è fallita, ora assisto una novantenne a 800 euro al mese. Non è un lavoro, è molto di più"

Cinzia ha 56 anni, fa la badante da 3 anni e dice chema di un qualcosa molto più complesso che ha a che fare con il vissuto delle persone e dunque mette in gioco l’intimità umana nel rapporto con la fragilità dell’altro. Cinzia è una delleche hanno scelto di svolgere questa professione, andando ad occupare uno spazio sempre più ampio all’interno di un ‘mercato’ quella della cura domiciliare di persone anziane e/o non autosufficienti da sempre appannaggio di migranti."Ho frequentato delle associazioni in parrocchia di volontariato per anziani e mi sono trovata bene con loro. La cosa che vogliono è soprattutto essere ascoltati"."Sono diplomata, per 32 anni ho lavorato come impiegata in una società commerciale che poi è fallita"."Faccio questo lavoro da 3 anni. Attualmente assisto una signora novantenne. Tuttavia parlare di lavoro è riduttivo per me"."Diciamo che è lavoro perché è retribuito ma in realtà ha dei risvolti psicologici perché si entra in contatto in diverse sfere emotive non ci sono solo per i bisogni primari... lei dipende da te in tutto"."Mi trovo bene, ormai capisco come sta dal tono della voce. Il lato positivo è che mi sento utile per qualcuno e mi fa sentire bene, il lato negativo è che ti assorbe tante energie e tempo (non è come timbrare il cartellino)"."Attualmente non sono in contatto con altre colleghe"."800 euro più vitto e alloggio"."Tra 10 anni spero di stare in salute e se posso continuare ad aiutare gli altri anche solo con la compagnia perché credo che la vera malattia per l'anziano sia la Solitudine".