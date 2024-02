Fa coming out a 95 anni, Maybelle Blair: "Mi sono nascosta per troppo tempo, voi non fatelo"

For the majority of her life, sports legend 95-year old @AAGPBL player, Maybelle Blair felt like she had to hide her authentic self. Today she came out publicly for the first time. We couldn't be happier for her, and continue to push for love and acceptance on and off the field. pic.twitter.com/BEaCisO2RH

Non è mai troppo tardi per aprirsi con il mondo e rivelare ciò che si è veramente. Lo sa bene, ex stella delamericano, che ha deciso di fare coming out all'età di. L'ex giocatrice, una delle icone della All-American Girls Professional Baseball League, lo ha rivelato durante il Tribeca Film Festival: "Mi sono- ha dichiarato Maybelle Blair -,". La All-American Girls Professional Baseball League fu fondata negli Stati Uniti nel 1943. Mentre gli uomini erano impegnati in guerra, le donne si rimboccarono le maniche e decisero di fondare una. La storia di questa lega divenne conosciuta negli anni grazie al film "", diretto da Penny Marshall nel 1992. Adesso, trent'anni dopo l'uscita di quel film con Madonna e Geena Davis, Amazon ha deciso di produrre una serie tv proprio su quella lega. "", il titolo della serie Amazon. È stato proprio in occasione della presentazione della serie alla Tribeca Film Festival di New York che Maybelle Blair ha deciso di rivelare la propria identità, volendo dare al mondoe di consapevolezza. L'ex giocatrice di baseball, presente sul palco del Festival come ospite d'onore, ha fatto coming out per la prima volta a 95 anni, dicendosi felice di vedere tante atlete e tanti atleti non nascondere più il proprio orientamento sessuale.Mentre era sul palco del Tribeca Film Festival, Maybelle Blair ha dichiarato: "Penso che sia una grande opportunità per queste giovani giocatrici di rendersi conto che non sono sole e che non devono nascondersi. Io mi sono nascosta per 75, 85 anni e questa è praticamente la prima volta che faccio coming out". L'ex stella del baseball americano ha aggiunto che le piacevano le donne fin dai tempi del liceo, ma che per moltissimo tempo è rimasta in silenzio in quanto pensava di "essere l'unica persona gay al mondo". Poi però lo sport, il suo baseball, l'ha aiutata a capire di non essere sola. Le parole della ex stella del baseball americano sono state accolte dal pubblico del Festival con un grande applauso e il video del coming out di Maybelle Blair è stato ricondiviso sull'account Instagram e Twitter della serie tv Amazon "A League Of Their Own". Nel post a corredo del filmato si legge: "Per la maggior parte della sua vita, la 95enne leggenda dello sport Maybelle Blair, giocatrice della All-American Girls Professional Baseball League, si è sentita come se dovesse nascondere il suo autentico io. Oggi ha fatto coming out pubblicamente per la prima volta. Non potremmo essere più felici per lei e continuare a spingere per amore e accettazione dentro e fuori dal campo".