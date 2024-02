Festa della mamma, fiori e piante battono cioccolatini e abiti come regalo più gettonato

Quasi 6 italiani su 10 (59%) per lascelgono unche quest’anno stravincono nei trend di regalo rispetto a cioccolatini e dolciumi, regalati da un 6% di italiani mentre una minoranza del 2% ha acquistato gioielli e altrettanti (2%) si sono indirizzati verso capi di abbigliamento. E' quanto emerge da un sondaggio online diche ha promosso nel week end iniziative nei mercati dicon la possibilità di acquistare piante e fiori a chilometri zero, dolci della tradizione contadina, agricosmetici ma anche di partecipare ad iniziative di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà come quella delladi Campagna Amica e quella relativa all’operazione Solo Dal Cuore, iniziativa promossa in tutta Italia da Donne Impresa della Coldiretti insieme ai volontari del Cuamm Medici con l’Africa. L’organizzazione agricola fa presente che a Roma a tutte le mamme è stato offerto uncon il tutor del verde in azione per aiutare i cittadini a fare la scelta giusta per la ricorrenza. Tra i fiori più gettonati - segnala Coldiretti -. L’ organizzazione rileva inoltre che a fronte di una maggioranza assoluta che dona fiori, c’è quasi 1 cittadino su 5 (19%) che quest’annoa causa della crisi economica, mentre un ulteriore 12% non fa mai regali in queste occasioni. Coldiretti sostiene infine che «il fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini si sia indirizzato verso un omaggio floreale rappresenta unaper il, uno tra i settori più colpiti dall’emergenza Covid con un danno stimato dalla Coldiretti pari a 1,7 miliardi di euro».