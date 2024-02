Festival Universitario 2023: una festa tra formazione e socialità

Una grande prima edizione ha battezzato il Festival Universitario 2023. L'evento, di carattere nazionale, ha registrato un boom di partecipazione con migliaia di ragazzi in coda sin dalle prime ore del mattino di sabato 13 maggio di fronte al Talent Garden di Milano in via Calabiana. Il Festival è a cura di University Network, la realtà leader in Italia con oltre 1 milione di studenti coinvolti e con una presenza capillare in oltre 35 università italiane.

Una giornata dedicata a formazione, tecnologia e sostenibilità con speech, workshop e incontri interattivi condotti da oltre 50 guest speaker dal mondo dell'imprenditoria, giornalismo, formazione e molti altri. Un'occasione per trovare opportunità lavorative, fare nuove amicizie, provare visori, robot, simulatori, consolle e molto altro allestiti negli appositi stand dedicati.

Festival universitario 2023: i protagonisti della festa

Una prima edizione che ha ospitato una grande squadra di big: Demetrio Albertini (Ex Calciatore e Presidente Settore Tecnico FIGC), Carolina Chiappero (Innovation Manager, Juventus Football Club), Edoardo Cavrini (Affiliate Manager, Outpump), Ida Galati (Fashion Teller), Tiziano Guardini (Stilista), Michela Gattermayer (Fashion Creative Director, Donna Moderna), Carmine Infante (Microenterprise Leader Consumables HQ, Haier Europe), Claves (Speaker Radiofonico, Radio m2o), Marlen (Speaker Radiofonica, Radio m2o), Federica Negri (Head of Sales Business Management, Engineering), Leonardo Decarli (Content Creator & Actor), (Michele Molteni (YouTuber & Content Creator), Michela Remedia (Junior User Interface Designer, Assist Digital).

Maria Elena Viola (direttrice Donna Moderna), Alessandro Cascavilla (Ale Economista), Gianluca Daluiso (Direttore Responsabile, CNC Media), Valentina Di Maio (National Professional Consultant, QiBit), Thomas Valmacco (HR Senior National Professional Consultant, Gi Group), aledellagiusta (Creator), Giovanni Papa (Marketing Solutions Account Director, LinkedIn), Marco Caspani (Marketing Director Ticketmaster), Alessandro Nodari (Candidate Management & Employer Branding, Gi Group), Simona Ballatore (Giornalista, QN - Il Giorno), Maria Vittoria Rossetti ( Employer Branding Specialist, Haier Europe), Jack Woods (English Teacher, British Council), Martina Riva (Assessore allo sport, al Turismo e alle politiche Giovanili comune di Milano).

Luca de Gaetano (Founder Plastic Free), Vincenzo Ricci (3Bee), Davide Dattoli (President & Founder Talent Garden), Chiara Trombetta (Startup Italia), Gianluca di Marzio (Giornalista e reporter Skysport), Fabiana Andreani (@fabianamanager, Ambassador Haier Europe), Rebecca Trevisan Sara Gigliotti (@humanrecruiter, Group Employer Branding Manager Haier Europe), Anna Schieppati (Career Advisor, Talent Garden), Arianna Gamannossi (Content Creator & Social Media, Vois), Rebecca Trevisan ( Talent Garden), Isabella Daiana Dancs (Cybersecurity Proposal Engineer, Sicuritalia S.p.A,) Tommaso Conte (Milano Says), Stefano Maiolica (Un Terrone a Milano), Leonardo Tamburrini (Starting Finance), Giovanni Papa (Marketing solutions Account director Linkedin), Lorenzo Ferrari (Ceo & Founder Smar Talks).

“Gli studenti universitari, durante gli anni accademici, hanno due esigenze fondamentali: formarsi per prepararsi al mondo del lavoro e divertirsi stringendo nuove amicizie. Per quanto riguarda il primo aspetto c’è un grande vuoto oggi nel mercato del lavoro - dichiarano Leonardo D’Onofrio, Andrea Missaglia, Luca Scoffone e Francesco Brocca di University Network - basti pensare che nel 2022 le aziende italiane non sono riuscite a trovare oltre 370 mila profili di studenti laureati".

"Il Festival Universitario – proseguono i fondatori – ha soddisfatto queste due grandi esigenze in un unico evento che per la prima volta ha rotto gli schemi troppo rigidi del mondo accademico, regalando agli studenti un’imperdibile giornata di formazione ma soprattutto di festa”.

Dalle 19hanno avuto inizio le attività serali con DJ SET e live music. A scaldare i motori del party ci ha pensato Radio m2o con un set esclusivo ad opera di LRNZ. La grande musica è proseguita poi con Miles, special guest star della serata. È proprio il mix esplosivo di attività diurne legate alla formazione e serali dedicate all'intrattenimento e alla musica che il Festival Universitario che ha reso più "cool" il mondo education.

L’evento, è stato interamente cashless, patrocinato dalla Commissione Europea, Angi e Confindustria Lombardia, ha visto coinvolti insieme una molteplicità di brand promotori ed istituzioni che hanno deciso di impegnarsi a sostegno del futuro dei giovani universitari, oltre alla preziosa collaborazione e supporto del Comune di Milano e dei media partner tra cui Luce!.