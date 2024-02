L'evento

Fragili e lavoro: a Putignano un gemellaggio enogastronomico all’insegna dell’inclusione. Le aziendesi incontrano per “cucinare” insieme e accendere un dibattito pubblico con le istituzioni e la popolazione sul tema dell’inclusività professionale e della valorizzazione dei prodotti locali tra Nord e Sud Italia Una sinergia fra realtà produttive che offrono opportunità lavorative alle persone più fragili . Stiamo parlando dell’incontro, che si svolgerà asabato prossimo 26 agosto in due momenti ben distinti: il primo all’interno del tarallificio Farinella srl. E' qui che i giovani pasticceri di- azienda di Mantova - incontreranno due realtà del territorio -- per uno scambio di “ricette”; il secondo nel pomeriggio, negli spazi della Biblioteca comunale, dove si terrà la tavola rotonda aperta al pubblicoSi parlerà di autismo e lavoro ed a confrontarsi saranno istituzioni, imprenditori e associazioni. Ma partiamo dal principio, ossia dal comprendere cosa sia 'SbrisolAut': “È un’impresa ad impatto sociale, basata a Mantova, che produce e commercializza la tipica torta “Sbrisolona” - spiega, amministratore unico di SbrisolAut e responsabile di-, impiegando come addetti alla produzione esclusivamente persone nello spettro autistico. PowerAut e Autnotout sono invece realtà pugliesi che coinvolgononella produzione di vino”.“La mission di SbrisolAut è dimostrare “che si può fare”, ovvero che anche le persone con funzionamento cognitivo non elevato possono lavorare e farlo con competenza, offrendo loro opportunità̀ formative e lavorative, ma soprattutto la possibilità che questo lavoro sia mantenuto e sia sostenibile anche a livello economico e nel tempo. L’evento in questione nasce dalla sensibilità di un’azienda di Putignano, Farinella srl, che osservando l’esperienza di SbrisolAut si è domandata se, come azienda, possa anch’essa sostenere l’occupazione lavorativa di persone autistiche nella produzione dei prodotti di punta: i taralli. Da questa 'domanda” è emersa l’idea di conoscenza reciproca attraverso l’invito dei pasticceri SbrisolAut al tarallificio.Tutto partirà con uno scambio di ricette (sbrisolone mantovane e taralli pugliesi), che in realtà sarà un pretesto per stimolare la riflessione che “si può fare”: le persone autistiche possono lavorare e la '' non deve essere considerata un '; la ' condizione autistica ' è parte della nostra società, e dobbiamo capire che questi ragazzi e ragazze hanno gli stessi diritti”.“SbrisolAut si propone al mercato come un brand che “racconta una storia” e che costruisce con il consumatore più attento una relazione di valori condivisi direttamente attraverso il dolce stesso: come viene prodotto e confezionato, la sua provenienza e la sua alta qualità, raggruppando in sé tutti gli elementi chiave dell’, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle tradizioni locali. Ma, soprattutto, SbrisolAut vuole essere unper diversi prodotti nel settore alimentare, con caratteristiche di territorialità e riproducibile in diverse zone d’Italia, adatto a persone nello spettro autistico e altre disabilità cognitive, con lo scopo finale di inserirle in un mercato del lavoro altamente qualificato. Per questo motivo, la collaborazione e la rete tra imprese e istituzioni è fondamentale per sostenere non solo i bisogni di questi ragazzi/e - a cui viene spesso negata la possibilità di fare vita da adulti e per i quali le uniche prospettive sono centri per la disabilità o l’isolamento - ma anche il supporto alle aziende, in modo tale che siano aiutate a comprendere in che modo sostenere l’inserimento lavorativo di persone 'Nel pomeriggio di sabato prossimo, a partire dalle 16,30, si svolgerà anche l’incontro aperto al pubblico negli spazi della Biblioteca Comunale - patrocinato dal Comune di Putignano e moderato da Raffaella Trisolini -, cui parteciperanno la Sindaca Luciana Laera, l’europarlamentare Chiara Gemma (membro della Commissione europea per l’Occupazione e gli affari sociali), Giuseppe Favale, vescovo della Diocesi di Conversano - Monopoli. E ancora , Alberto Balestrazzi ceo di, multinazionale di servizi informatici che assume esclusivamente persone nello spettro autistico , Domenico Egizio, fondatore di Farinella srl, Giampiero Mastrangelo, presidente dell`Associazione Amici dei Diversabili, Enrica Bortolot, analista del comportamento a supporto del progetto lavoro della OdV Poweraut e Massimo Striano, amministratore di Autnotout srl, impresa sociale di Brindisi.“Si tratterà di una tavola rotonda dove si confronteranno aziende “a maggioranza autistica” come Auticon, che da anni assume in tutto il mondo persone autistiche nel settore della tecnologia, e realtà più locali come noi, PowerAut, Autnotout, oltre ad aziende “normali” come il tarallificio Farinella, che appunto vuole capire cosa poter fare per contribuire fattivamente all’inclusione. Saremo tutti uniti dall’obiettivo di mostrare alle istituzioni e ai cittadini pugliesi che le persone autistiche possono essere una risorsa e non un “impegno economico” per i Comuni e le istituzioni. L’intenzione è di stimolare riflessioni, ma soprattutto sollecitare azioni che siano in grado di promuovere gli step necessari per rendere possibile ciò che ancora troppo spesso sembra essere un sogno lontano.Come ha detto alla Gazzetta del Mezzogiorno l’onorevoleche parteciperà all’evento 'nNel 2023 non vi possono essere distinzioni nel mondo del lavoro. Dobbiamo superare svantaggi e limiti per consentire un accesso paritario ai ragazzi dello spettro autistico'. Questo è il futuro che desideriamo vivere".“Oggi fra le persone autistiche ) il tasso di. Da un recente sondaggio internazionale commissionato da Auticon (https://auticon.com/it/wp-content/uploads/sites/9/2023/04/auticon-impact-report-2022-FINAL_IT.pdf) il 42% delle persone autistiche intervistate ha dichiarato che trovare il lavoro giusto è stata la parte più̀ difficile della loro carriera, il 35% ha dichiarato che l’inserimento in una nuova organizzazione è stato l’aspetto più impegnativo della vita lavorativa. Mentre il 31% ha trovato il processo di assunzione aziendale tradizionale molto impegnativo. La ragione principale di queste difficoltà sta nel pregiudizio e nella scarsa o, ancora peggio, errata conoscenza che esiste rispetto all’autismo. Ad esempio, si considera ancora l’autismo una 'malattia', che come tale deve essere 'curata' in centri specializzati, mentre l’autismo è una “condizione umana”, permanente, prevalentemente genetica, che porta ad un modo di percepire la realtà 'diverso' da quello della maggior parte delle persone, un 'funzionamento' differente (più correttamente definito neuro divergente). Ma non per questo non in grado di essere efficace ed efficiente nello svolgimento di compiti lavorativi. Inoltre, si fa spesso un’equivalenza fra autismo e deficit cognitivo, mentre in realtà ci sono moltissime persone autistiche che hanno capacità cognitive nella media o anche molto al di sopra, e che possono svolgere mansioni assai complesse. Un altroche ancora esiste è quello relativo alladelle persone autistiche, alla scarsa socialità e quindi alla percezione che non siano in grado di collaborare sul lavoro. In Auticon abbiamo team misti (sono autistici i nostri dipendenti e sono non-autistici quelli dei clienti) che quotidianamente lavorano insieme, si formano e si supportano reciprocamente e collaborano senza nessuna difficoltà. Ovviamente questi risultati richiedono da parte dell’azienda alcuni adattamenti (ad esempio, rendere il processo di recruiting inclusivo), ma soprattutto la disponibilità a cambiare il proprio modo di porsi di fronte alle “diversità umane”, accettandole per quelle che sono e anzi, valorizzandole, piuttosto che cercare di “normalizzarle”.“Vedere il mondo in maniera diversa permette ad una persona neuro divergente di apportare prospettive uniche su compiti e situazioni professionali. Le persone autistiche hanno spessocome:, grande immaginazione e creatività,che permettono di individuare tendenze o riconoscere pattern. Per esemplificare quali sono, mi rifaccio ancora alla nostra indagine (Global Impact Report 2022): il 93% dei nostri clienti ha dichiarato che i consulenti Auticon hanno apportato unai loro progetti in termini di maggiore precisione, maggiore efficienza, generazione di prospettive/idee alternative e approccio innovativo. Ma altrettanto - e forse più importante - l’86% dei nostri clienti ritiene cheabbia avuto un impatto positivo sulla cultura del proprio team, contribuendo ad una comunicazione più chiara, maggiore empatia, maggiore senso dello scopo e migliore lavoro di squadra”.