Ginnastica dinamica militare a scuola? Scatta la protesta dei genitori: "Studenti non clienti"

La piazza del No

"Gli spazi scolastici devono restare tali anche al termine delle lezioni"

La prima prova alla palestra: "È stato montato un caso"

"Le madri e i padri costituenti si sarebbe rivoltati, perché la scuola è un'". Il grande 'No' al corso di ginnastica dinamica militare nella palestra dell'è sceso in piazza lunedì 19 settembre. Al presidio di fronte al Comune, a fianco di docenti e genitori della scuola pisana, si sono unite voci provenienti da diverse facce della società civile (partiti, movimenti, sigle sindacali e associazioni). Tutto questo a poche ore dall'inizio dell'"L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è una- dice Sebastiano Orto dei Cobas, insegnante a Pisa -. La ginnastica dinamica militare non ha niente a che vedere con i valori trasmessi della scuola come cultura della pace, cooperazione e valorizzazione dei singoli studenti. Questa bufera ha alzato un velo su un processo che va avanti da anni". La richiesta proveniente dalla piazza è che "della palestra all’ente privato Ginnastica militare dinamica italiana", dice Fausto Pascali di Priorità alla scuola. E aggiunge: "Al momento della scoperta del corso (due settimane fa), Diritti in Comune ha subito fatto richiesta per visionare tutta la documentazione relativa al bando di concessione degli spazi della scuola, ma ad ora non è stato rilasciato niente". Glid’istituto Lucia Vaccari e Michele Girlanda ribadiscono: "Tutto è stato sottaciuto. Quando la verità è venuta a galla il collegio dei docenti dell'Istituto e la propria contrarietà all'iniziativa".Anche i genitori degli studenti hanno aderito alla protesta, ancora sotto shock. ". Riteniamo che tale disciplina sia in netto contrasto con l’art. 96 del Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di Istruzione, il quale prevede che le strutture scolastiche siano utilizzate solo per la. Gli spazi scolastici devono restare tali anche al termine delle lezioni - dice mamma Mariangela -, perché, ma bensì parte integrante della scuola".Intanto, alle 19.30 di lunedì sera si è aperto il cancello delle "Fucini" per la prima prova. Una decina di partecipanti con la divisa verde, pronti per l’allenamento; tra loro gente comune. "- ribatte il responsabile Giorgio Bucci -, ma la ginnastica dinamica militare italiana è unanelle palestre scolastiche. Un allenamento a corpo libero, dove si insegna l’educazione psicofisica in un contesto senza comfort né competizione. La concessione? Non c’è una data di scadenza".