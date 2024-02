Gino Strada, a Bari arrivano quattro murales per ricordare i suoi valori ed Emergency

Altre opere per Gino Strada

Anche Bari celebracon murales realizzati da artiste donne. "in omaggio a Gino Strada e alla sua" è, infatti, il messaggio lanciato dall'associazione di volontariato Retake Bari neirealizzati i via Duca degli Abruzzi su un muro di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che è partner dell'iniziativa, sostenuta anche da "Ace" con il progetto itinerante "Scendiamo in strada". Quattro opere realizzate da altrettanteche hanno voluto valorizzare ilnellae nei negoziati di. Tre delle quattro artiste appartengono al collettivo di illustratrici de "". Sono Daniela Giarratana, Nadia Gelsomina e Amalia Tucci.Le artiste hanno declinato in maniera diversa il tema, rappresentando il concetto dell', del soccorso e della solidarietà di Emergency quasi come una militanza (Giarratana), dipingendo gli orrori dei pappagalli verdi, ordigni descritti da Gino Strada, e l'intervento miracoloso della pace rappresentato da una donna (Gelsomina). Nel murale di Amalia Tucci una gru "restaurata" con l'utilizzo del Kintsugi (tecnica di restauro giapponese), riacquisisce ile alla libertà.L'ultimo murale è stato realizzato da un collettivo di giovani artisti, guidati da Daniela Sersale presidente dell'associazione "" di Triggiano, che hanno rappresentato un'opera dell'architetta barese Germana Gench: un progetto grafico che trae ispirazione dalla graffitista afghana Shamsia Hassani, in omaggio al lavoro svolto da Emergency in Afghanistan. Qui Gino Strada tiene tra le mani uncon un soffione (icona dell'artista Hassani, simbolo di speranza e libertà).Bari è l'ultima città italiana, in ordine di tempo, a ricordare i valori e l'impegno di Gino Strada con la street art. A maggio scorso, sempre in Puglia ma ad, l'omaggio alla figura del medico e filantropo è stato realizzato dallo street artistcon la collaborazione e l'assistenza di Michele Stellacci. L'impulso al ritratto, realizzato su una parete di 12 metri per 10 nel quartiere San Valentino, è arrivato dal Cpia Bat Gino Strada, diretto da Paolo Farina. Strada è presentato nella sua, con lo sguardo rivolto al futuro. "Dalla parte degli esseri umani, dei deboli, di chi ha bisogno, dal basso verso l'alto appunto" è il messaggio che accompagna l'opera.Sempre nel mese maggio, ma nel milanese, arrivava un altro murales per ricordare il fondatore dell'Ong italiana Emergency, scomparso il 13 agosto 2021:, la città in cui Gino Strada era nato il 21 aprile 1948, ha voluto realizzare un'opera, che colora la cabina elettrica di E-Distribuzione, per mano dallo street artistin collaborazione con l'associazione Smarting Aps. "L'opera raffigura ildi Emergency, mentre altre due facciate della struttura ricordano, invece, il suo impegno come medico e vogliono essere un omaggio a tutti i professionisti dell’ambito sanitario che hanno dovuto affrontare questi anni difficili. Sono contento che E-Distribuzione, che è presente sul territorio italiano con tante opere sulle loro cabine elettriche, abbia scelto di farmi realizzare un progetto contenente una figura emblematica e significativa come quella di Gino Strada" aveva detto in occasione dell'inaugurazione dell'opera King Raptuz.