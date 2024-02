Giornata da sogno in Formula 1 per cinque bambini affetti da sindrome Pandas

L'esperienza nei paddock di Formula 1

Cos'è la sindrome pandas

Da quel momento Sara e il marito hanno iniziato le ricerche e, grazie all’aiuto del gruppo genitori, sono stati indirizzati ad una dottoressa che ha riscontrato che il bambino è affetto dalla sindrome.

La gioia dei bambini a Monza

Il lavoro di rete tra le associazioni

Prove libere a Monza; la gioia dei bambini affetti danei paddock della. Il presidente dell’associazione I Nodi d’amore : “Un’esperienza che resterà nel cuore e negli occhi dei piccoli”Il rombo delle macchine, i sorpassi mozzafiato, i piloti che duellano per la vittoria: qualsiasi bambino rimarrebbe incantato di fronte ad un circuito di Formula 1, e quindi perché non regalargli questo sogno? L'associazione i Nodi D'Amore, grazie presidenteha portato alcuni bambini affetti da sindrome pandas nelle scuderie del circuito di Monza, donando loro grandi emozioni e ricordi indelebili. Fra loro c’era anche il piccolo Patrizio , appassionato di corse, che già il primo settembre era stato nel circuito per incontrare il suo eroe Charles Leclerc. "Abbiamo avuto una grande occasione, - ha detto commosso Gravili - quella di passare qualche ora all'interno dei Paddock a Monza nel corso del terzo turno di prove libere del Campionato Italiano Gran Turismo e regalare emozioni e sorrisi ai nostri bambini, che guardavano tutto con occhi entusiasti”.La Sindrome è un’encefalite post infettiva di origine autoimmune, che provoca sintomi neuropsichiatrici impattanti. I bambini che ne sono affetti devono fare i conti con la malattia attraverso un percorso di cura non del tutto indolore e che li condiziona. Anche la diagnosi non è certo facile. Lo aveva raccontato la mamma di Patrizio: “Abbiamo una collezione di diagnosi diverse – racconta la madre Sara -, nessuno però ci aveva mai indicato la possibilità della pandas. Fino al 2019 ci dicevano che si trattava di disprassia verbale . Poi, durante il primo lockdown ha ingoiato una pila stilo e ha dovuto fare la penicillina di copertura: in 12 ore ho sentito mio figlio parlare in modo corretto”.“Adesso– continua la madre -, prima Patrizio non usava il linguaggio, oggi interagisce normalmente e migliora sempre. La chiamo ‘’, ogni tanto fa vedere un tentacolo, ma può essere scambiato per qualsiasi altro disturbo del neurosviluppo. Il nostro consiglio è di non fermarsi alla prima diagnosi”.Esperienze come quella regalata dall’Associazione i nodi d’amore sono fondamentali per tenere vive le passioni dei più piccoli, che si emozionano a veder correre i propri idoli, o anche solo a riconoscere presentatori e giornalisti televisivi e a toccare con le proprie manine le auto della Formula 1.“Ringraziamo per questa magnifica opportunità la scuderiadella Ferrari, i pilotiex assessore regione Lombardia e presidente dell'associazione– ha detto Gravili -.Un grazie speciale va ai nostri bambini dell' Associazione Pans Pandas , che nonostante tutto non smettono mai di sognare, ale ai cani allerta diabete, e adfederazione italiana malattie rare”. Quella raccontata in questo articolo, non è un’iniziativa isolata, ma fa parte di un percorso che pone al centro il benessere e la felicità dei bambini. “Solo grazie all'unione di attori diversi che con forza, amore e determinazione viaggiano verso un obiettivo comune. Regalare un sorriso ai bambini affinché non smettano mai di credere in un futuro migliore, è stato possibile realizzare questo meraviglioso evento, che siamo certi – ha concluso Gravili -, resterà nella mente, nel cuore e negli occhi dei nostri piccoli protagonisti".