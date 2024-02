Giornate anti-superstizione, il Cicap: “Essere superstiziosi porta male”

Gli eventi

L'origine delle 'Giornate'

Ma chi l’ha detto che venerdì 17 porta male? E chi fa marcia indietro quando incrocia uno fa riti scaramantici se si rompe uno specchio, cambi mentalità: la jella non esiste! Il, nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela , prova a sdoganare una delle date più "nere" del calendario e vara le, per dimostrare che certe credenze fanno male soprattutto a chi ci crede. Lo fa con appuntamenti a tema in vare città dello Stivale, con occhio puntato soprattutto su quelle universitarie.Tra queste. Nel capoluogo umbro, per la precisione nella frazione di San Mariano una delegazione del Cicap, di cui fanno parte anche studenti universitari, ha organizzato un laboratorio davanti al supermercato del Girasole. "Chi vuole - spiega- può sperimentare con noi un percorso antisuperstizione"."Invitiamo le persone a, s. Morale della favola: niente di tutto ciò porta male". Le storie raccolte e i risultati di questo percorso organizzato in varie città d’Italia saranno presentati in occasione del prossimo venerdì 17 del 2023, a novembre.Tra gli eventi di questo venerdì 17: aun conferenza di Leopoldo Benacchio, senior scientist dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e docente all’Università di Padova. Ava in scena la sfida alla superstizione del "Chi sale sulla Mole non si laurea": saranno premiati gli studenti coraggiosi che dimostreranno di essere saliti (il giorno stesso o successivamente) sull’ascensore della Mole. In serata una cena anti-superstizione al Dorian Gray Bistrot di; al Ristorante Shooters di, la conferenza "Ruota della sfortuna e conferenza sui meccanismi psicologici della superstizione" di Marco Petri.Nate nel 2009, lecon l’obiettivo di comunicare al grande pubblico, in modo ironico e sdrammatizzante, quello che per gli esperti è un dato di fatto: ". Nel senso che - spiega- modificare i nostri comportamenti può provocare danni sia all’individuo sia alla società. Quando qualcuno crede che un oggetto, una persona, una frase o un comportamento abbiano il potere di portare sfortuna non fa che condizionarsi, e così, ritenendosi sfortunato, altera inconsapevolmente il suo comportamento e finisce per provocare gli eventi sfortunati che tanto lo spaventano".E unasfata una volta per tutte la diceria: "In cinque anni di liceo l’unica sufficienza a scienze indovinate quando l’ho presa? Era proprio di venerdì 17!".