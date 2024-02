Il lato "sexy" della maternità: Rihanna lancia la sua capsule collection

Rihanna, icona di stile anche come mamma

Le due gravidanze della pop star

Unache faccia sentire le future madri –ma anche le neo mamme– bellissime, sexy e soprattutto in piena sintonia con il proprio corpo. E chi poteva pensarci, se non la più sensuale di tutte, Rihanna?La bellissima pop star, incinta del secondo figlio con il compagno A$AP Rocky, considerata la "più cool al mondo" anche durante la gravidanza, ha dimostrato che anche lo stile premaman può essere alla moda.Coi suoi look seducenti – chi ricorda l'abito nero trasparente di Dior o l'audace tutina rossa in latex al Super Bowl? – ha messo in risalto in ogni occasione utile il baby bump , diventato un'icona anche dell'essere mamma. E allora sembra quasi naturale la nuova avventura intrapresa dalla regina delle Barbados, che ha lanciato unae firmata Savage X Fenty, il suo marchio di abbigliamento underwear.L'obiettivo è quello di rivoluzionarepremaman, facendo conoscere un lato inedito, attraente del corpo delle donne durante la gravidanza.Si tratta di una linea di biancheria "per mamme e future mamme", disegnata da Rihanna stessa, che presentae una. Le taglie vannoe i prezzi vanno da 35 a 60 dollari. "La nuova capsule premaman vuol dare fiducia e comfort alle mamme in ogni fase del loro viaggio – ha spiegato durante lo shooting di promozione – Voglio ricordare alle persone chementre si è genitori". Le tre tipologie di reggiseno sono ispirate ai modelli più venduti del marchio, ed includono il modello in cotone Savage X, la bralette premaman in pizzo floreale e la “Savage Not Sorry”.I modelli sono stati disegnati pensando alle neo-mamme e alle donne in dolce attesa e sono caratterizzati da, un'imbragatura completa per allattare al seno (con apertura dal collo alle ascelle), spalline anteriori regolabili e una serie di chiusure per l'allattamento. La chiusura posteriore, invece, prevede anche una quarta fila di gancetti che consente di regolare facilmente la vestibilità durante la gravidanza. La t-shirt oversize con logo, invece, recita sfacciatamente: "La cantante di "Diamonds", 35 anni, ha rivelato che lei e il rapper, il cui vero nome è Rakim Mayers, sono in attesa del secondo figlio durante l'esibizione nell'intervallo del Super Bowl, a febbraio scorso. La coppia ha già bambino da maggio 2022, il cui nome –– è stato rivelato solo quest'anno. Se l'esibizione da urlo durante il più atteso evento sportivo americano ha lasciato il pubblico senza fiato, anche la sua prima gravidanza è stata uno shock per i fan, perché Rihanna ha rivelato il suo pancione nudo in un servizio fotografico dopo averlo tenuto segreto per i primi cinque mesi.Ma se lei si è poi mostrata in molte occasioni con le nuove forme, la riservatezza dopo il parto è stata massima: all'inizio dell'anno la pop star ha raccontato di essere diventatanei confronti della privacy del figlio, dopo che le foto di RZA erano state inopportunamente diffuse dalla stampa. Invece il mese scorso la 35enne ha posato come modella per la nuova collezione di lingerie trasparente del suo marchio, mostrando nuovamente il suo pancione. Lecondivise sulla pagina Instagram ufficiale di Savage X Fenty la immortalano mentre allatta, cullandolo, il piccolo RZA.