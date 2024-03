Il poetico ambientalismo taiwanese protagonista a Climate Fiction Days

Un approfondimento dedicato al tema delle traduzioni, con un focus particolare su Taiwan. Prevede anche questo appuntamento la seconda giornata di “Climate Fiction Days”, il Festival di due giorni che si svolgerà a Pistoia il 22 e 23 marzo.

L’evento, il primo in Italia dedicato interamente alla letteratura sul cambiamento climatico, è promosso dal Comune di Pistoia, dalla Biblioteca San Giorgio e dall’associazione culturale Cartabianca. Ideato da Alessandra Repossi, nota scrittrice e traduttrice, che ne è anche la direttrice artistica, si svolgerà nei locali della stessa biblioteca (in via Sandro Pertini, 340, a Pistoia) con la media partnership di Luce!. “Cronache dal nostro futuro”, questo il titolo dell’incontro del 23 mattina, sarà moderato da Gaia Angeli, giornalista freelance specializzata in comunicazione online e offline, e vedrà protagoniste alcune note traduttrici con altrettanti importanti romanzi.

In particolare, affronta il tema ambientalista nelle sue più ampie stratificazioni culturali l’opera “Montagne e nuvole negli occhi” (Edizioni e/o) dello scrittore taiwanese Wu Ming-yi: in Italia è stato tradotto da Silvia Pozzi, professoressa ordinaria di lingua e letteratura all’Università di Milano-Bicocca e direttrice scientifica dell’Officina di Traduzione Permanente. Tra le sue pubblicazioni figurano “Cultura cinese. Segno, scrittura e civiltà “(Carocci, 2013), “Il carattere e la lettera. Tradurre dal cinese all’italiano” (Hoepli, 2022) e la curatela di “Lezioni milanesi” di Yu Hua (Unicopli, 2020). Nel 2021 ha ricevuto il Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero della Cultura e nel 2022 il premio biennale Mario Lattes per la traduzione dal cinese. L’impatto delle proprie azioni sul mondo circostante e l’importanza di fare scelte consapevoli è al centro di “Montagne e nuvole negli occhi”, un libro profondo, che tiene al centro le tematiche dell’ambiente, mettendo insieme, in un mix poetico, elementi fantastici con altri drammaticamente reali, speranza e disperazione, positività e negatività.

Un futuro quasi opprimente, con l’umanità costretta a vivere nelle profondità marine per sfuggire al cambiamento climatico è invece il messaggio dell’onirico “Membrana” (add 2022) di Chi Ta-Wei, tradotto da Alessandra Pezza, coordinatrice scientifica e responsabile comunicazione del laboratorio “Officina di Traduzione Permanente” dell’Università di Milano-Bicocca, vincitrice del primo concorso di traduzione della rivista Caratteri (2014) con il racconto “L’invito a cena di Di An”. Oltre a “Membrana” ha tradotto un altro racconto di fantascienza taiwanese dell’autore Chi Ta-wei, ovvero l’inedito “Biosfere” (Lucy sulla cultura, 2023).

Con Pozzi e Pezza saranno presenti anche Francesca Cosi e Alessandra Repossi con la traduzione di “Présence de la mort” dello scrittore svizzero Charles Ferdinand Ramuz.