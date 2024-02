Il presidente Biden candida l'afroamericana Ketanji Brown Jackson alla Corte Suprema

Gli equilibri ideologici

Il presidente Biden ha propostocome. A darne notizia ufficiale, venerdì 25 febbraio, è stata la stessa amministrazione statunitense. La scelta di Joe Biden ricade su una stimata giudice di Corte d'Appello federale che, se confermata, passerebbe alla storia comedi membro della più alta autorità giudiziaria del Paese.Se fosse confermata dal Senato, Brown Jackson sostituirebbe il giudice, nominato da Bill Clinton, che attualmente è il membro più anziano dell'ala liberale del collegio. Breyer ha infatti annunciato il mese scorso che si sarebbe ritirato alla fine dell'attuale mandato della Corte, quest'estate, se il suo successore fosse già stato selezionato. La conferma di Ketanji Brown Jackson da parte del Congresso non cambierebbedel gruppo dei nove giudici, dove inominati dai repubblicani manterrebbero la. Ma andrebbe a segnare un ulteriore primato: tutti e tre i giudici nominati dai presidenti democratici sarebbero donne."Sono orgoglioso di annunciare la nomina del giudice Ketanji Brown Jackson alla Corte Suprema. È una delledel nostro paese e sarà un giudice eccezionale", ha twittato il presidente degli Stati Uniti. Con la nomina di Jackson, Biden mantiene la sua promessa elettorale di nominare una donna afroamericana ulteriormente la Corte, che per oltre due secoli è stata composta da soli. In lizza per il posto c'erano anche Leondra Kruger e Michelle Childs, ma pare che le preferenze siano cadute subito su Brown-Jackson; delle tre infatti è stata l’unica ad essere “intervistata” in presenza da Biden che è rimasto colpito non solo dal suo curriculum ma anche dalla sua vita. Jackson sarebbe la sesta donna in assoluto a sedere fra i giudici supremi, portando ail numero delleinsieme a. La proposta della prima giudice afroamericana alla Corte Suprema è comunque già un evento storico: "Sono passati 54 anni dalla morte dei mio padre, due dall’assassinio di Ahmaud Arbery, e oggi arriva", ha commentato soddisfatta Bernice King figlia di Martin Luther King.Ketanji Brown Jackson ha 51 anni, è nata a Washington ma è cresciuta a Miami. I suoi genitori, come da prassi, avevano frequentato scuole, college e università riservati ai neri, nel Sud degli States. Entrambi hanno poi avviato la loro carriera di insegnanti nelle scuole pubbliche, diventando dirigenti nel distretto di Miami Dade. La figlia Ketanji è riuscita a fare di più: dove si è, è stata direttrice della Harvard Law Review. A quei tempi il presidente degli Stati Uniti era Barack Obama. Al momento siede alla, dove è stato lo stesso Biden a nominarla giudice federale.Biden presenterà la sua scelta al Senato già nel pomeriggio per avviare il. Se la maggioranza democratica, pur risicata, c'è, visto che Jackson Brown è stata già tre volte confermata per gli incarichi pubblici da un consesso bipartisan, l’obiettivo è comunque quello di trovare consensi anche fra i repubblicani. Sarebbe un segnale importante di distenzione dopo mesi di ostruzionismo e continue divisioni al, lacerato su quasi tutti i temi e riflesso di una società americana polarizzata.