Il salmone vegano stampato in 3D, contro la pesca intensiva

Nel 2020 il 49% della produzione mondiale di pesce è arrivata dall'acquacoltura

L'impatto degli allevamenti intensivi

Salmone vegano stampato in 3D

Dal 1 ottobre in vendita in Italia

Il cibo del futuro: vegano e in 3D. Quando parliamo diil nostro pensiero volge immediatamente a tutti gli animali che popolano le fabbriche proteiche come bovini, suini e polli. Nessuno, invece, pensa mai all’allevamento dellee al problemaintensiva, che invece risulta essere bensì peggiore di quella carnivora.Secondo un Rapporto dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) , nel 2020 la produzione mondiale di pesce ha raggiunto 178 milioni di tonnellate, di cui 90 milioni garantite dalla pesca (51%) e 88 milioni dall’acquacoltura (49%). Nel caso dell’acquacoltura intensiva, la produzione di organismi acquatici è controllata dall’uomo ed è finalizzata alla raccolta di pesci, crostacei, molluschi e alghe.In ogni caso, sia gli allevamenti intensivi che semi-intensivi comportano impatti ambientali negativi sugli ecosistemi e sulle risorse ittiche selvatiche di vario tipo. Come: la produzione di alti livelli di rifiuti organici causata dal grande quantitativo di mangime somministrato, l’utilizzo di antibiotici e antiparassitari volti a prevenire l’insorgere di epidemie e scongiurare perdite di prodotto,delle popolazioni, l. Ai danni appena citati, si aggiungono poi tutti quelli legati all’industria dell’acquacoltura, come lavergini a favore degli allevamenti di crostacei. Che l’acquacoltura intensiva, per come è svolta oggi, crei dei danni all’ambiente equivalenti o se non superiori agli allevamenti di carne è un dato di fatto, ma quali potrebbero essere le soluzioni per sopperire a questa problematica?Una soluzione è stata recentemente proposta, la startup nata nel 2020 a Vienna che ha sviluppato “The Filet”, il filetto di pesce vegano stampato in 3D.Sul loro sito scrivono: "Immaginate un mondo senza pesci. Solo oceani vuoti e morti. Potrebbe essere la fine della nostra specie. Ma è possibile? Gli oceani potrebbero mai esaurire i pesci?". The Filet, col salmone condivide solo l’estetica, visto che si tratta di uncioè costituito da proteine solo a base vegetale. Gli oli vegetali al suo interno sono ricchi di vitamine omega3, che contribuiscono a completare il profilo nutrizionale rendendolo simile a quello vero. Il salmone di Revo Foods, a differenza di altre sperimentazioni passate, è ildi produzione continua in grado di produrre in serieSi conserva in frigo come il prodotto normale, può essere cucinato in forno, padella, nella friggitrice ad aria e costa 6,99 euro per 130g, quindi leggermente più costoso.The Filet, già in vendita in Germania e Austria,con l’obiettivo disu mari e oceani , permettendo unrispetto a quello convenzionale. La possibilità di creare alimenti vegani attraverso questa modalità potrebbe essere un’ottima soluzione per soddisfare la richiesta dei consumatori senza però contribuire al disfacimento di interi ecosistemi attraverso tossine e microplastiche che contaminano i pesci. Eppure questi tipi di alimenti, spesso simili non solo alla vista ma anche nel gusto a quelli convenzionali, riscuotono molta diffidenza da parte di una grande fetta di consumatori. Dopotutto anche la stessa dieta vegana non è ancora del tutto compresa dai più, ma è addirittura criticata. Almeno alla vista è impossibile contraddire il claim della startup che recita:E voi, lo provereste?