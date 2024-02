Impariamo a vivere meglio dalle Blue Zones

Blue Zones, come vivere meglio

Uno stile di vita sano come eredità

Gli elementi essenziali per migliorare la qualità della vita

L'importanza delle relazioni sociali

Abbandonare le comodità

Rallentare i ritmi di vita

Vivere meglio si può. Cosa hanno in comunee la(in Sardegna), l’isola di(Giappone),(California),(Costa Rica) e(Grecia)? Apparentemente niente, se ci pensate, tanto distanti ed appartenenti a culture diverse. Eppure qualcosa che unisce questi territori così distanti tra di loro c’è eccome. E le tracce di questa comunanza le trovate in ampi passaggi della letteratura scientifica che da tempo le identifica comeovvero zone del mondo in cui nelle quali i livelli di salubrità, benessere e aspettativa di vita sono eccezionalmente alti.A contare sono certamentema anche unoe l’adozione di particolariche favoriscono la: fare attività manuali, alimentarsi con i frutti della terra, avere cura delle relazioni sociali, tenersi in allenamento per tutta la vita. Cose semplici (e banali, diceva una canzone) che però hanno un’importanza capitale sulla qualità e sulla ‘quantità’ della nostra esistenza. E dunque, adottare per quanto possibile queste abitudini, prendere spunto da cosa fanno e da come vivono le persone in questi territori, può aiutarci, se non ad allungare di decenni la nostra vita, certamente a viverla meglio, con più benessere e con maggiore salute. Ma il consiglio è quello di cominciare da giovani, perché in età avanzata raccogliamo quello che si è seminato negli anni.Certo, non tutto è automatico e non tutto si può fare. Chi abita in Barbagia o a Loma Linda non si ‘sforza’ e non si ‘costringe’ ad adottare abitudini particolari, ma fa quello che hanno sempre fatto, semplicemente, i propri avi.e dunque a loro non tocca altro che continuare sane abitudini. Diverso è il discorso per noi che siamo nati e viviamo altrove, spesso in città bene distanti e ben diverse dalle Blue Zones. Però, per cominciare, potremmo ‘copiare’ dei comportamenti e farli nostri.. Mangiare bene e con gusto. Perché ciò che mangiamo ha un impatto enorme sulla qualità della nostra vita e anche sulla prevenzione di patologie croniche quali diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e tumori. Il consiglio è quello di privilegiare una dieta semplice, ricca di legumi, di cereali non raffinati, di condimenti sani come l’olio d’oliva, con un’attenzione particolare al consumo di prodotti stagionale. Poca carne e pochi prodotti di origine animale . Da, mentre è opportuno dedicare la massima attenzione ai momenti della preparazione dei nostri piatti e al loro consumo, evitando di usare devices o di guardare la televisione mentre si mangia, per trasformare il pasto in un momento di benessere in cui rallentiamo i ritmi ed assaporiamo consapevolmente ciò che si stiamo mangiando. Inoltre,dei prodotti, si possono creare ricette sempre nuove, semplici e gustose con pochi ingredienti di alta qualità. Le persone che vivono nelle Blue Zones fanno affidamento gli uni sugli altri per risolvere i problemi., anche se, paradossalmente, si vive più isolati. Ese è in difficoltà. L’esatto contrario di quello che avviene nelle nostre società, dove, nonostante siamo sempre attorniati di gente ovunque, il più delle volte ci sentiamo soli e sperimentiamo l’egoismo individuale e sociale. Fare del volontariato , iniziare ad avere un ruolo più attivo all’interno della nostra comunità di quartiere o di parrocchia, sono degli antidoti semplici che ci permettono di riattivare i meccanismi della socialità anche nel trambusto e nell’alienazione della vita moderna.regolarmente è un altro degli asset del benessere e della longevità. L’attività fisica è molto importante, e non va confusa con la semplice attività in palestra. Che è cosa buona e giusta ma non sufficiente. Inutile fare corsi e pesi se poi per il resto della settimana il nostro stile di vita rimane ispirato alla pigrizia e sedentario. Non servono grandi cose, anche qui, bastano alcuni semplici accorgimenti. Ad esempio sarebbe molto utile eliminare alcune delle comodità a cui siamo abituati: poltrone, divano, letto, ma anche automobile per gli spostamenti brevi. Piccoli accorgimenti inoltre potrebbero portare grandi benefici. Ad Okinawa, in Giappone, ad esempio,su sottili tappetini di tessuto e questo li costringe a fare un movimento molto più impegnativo e a mettere in moto più muscoli rispetto a quando ci si siede sulla poltrona o sul letto.Un’altra strategia per introdurre movimento nella nostra giornata è quella di trovare un’attività o un hobby che ci costringa a essere più attivi e a muoverci di più. Ilè un ottimo antidoto alla sedentarietà perché un giardino, un orto, richiede tante attenzioni costanti e questo si traduce in un sano movimento di tutto il corpo. Sembrerà strano ma anche fare un, quello che oggi gli esperti chiamano “power nap” permette di riposare la mente e il corpo prima di affrontare la seconda parte della giornata. Anche qui ci sono d’aiuto e da esempio le Blue Zones:privo di rumori e distrazioni per ritrovare la carica giusta per affrontare la seconda parte della giornata.Infine:. Chiaramente lo abbiamo lasciato per ultimo in quanto non è una cosa che si realizza facilmente e dall’oggi al domani. Non è alla portata di tutti, e non sempre è un progetto che può essere realizzato senza alti costi economici ed anche sociali. Però, soprattutto al termine della vita lavorativa, quando i ritmi necessariamente rallentano, l’opzione vita rurale può rivelarsi molto benefica. Se l’idea di vivere in campagna risulta troppo ostica, si può sempre optare per una soluzione meno tranchant. A volte basta spostarsi appena fuori dalle città, nei tanti borghi che, per fortuna, ancora sopravvivono, offrendo un ambiente più salubre, aria più pulita, meno inquinamento sonoro, e relazioni sociali più vere