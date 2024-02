In calo le ricercatrici scientifiche: col lockdown le donne hanno pubblicato meno dei colleghi

In un prossimo futuro, rischiamo di trovarci con, soprattutto in ambito, perché diminuiscono (più degli uomini) le donne che sono in condizione di bilanciare con successoe, dunque, hanno il tempo di. E’ l’allarme lanciato dall’università Milano in base a un’analisi condotta insieme all’editore specializzato Elsevier. I risultati sono stati pubblicati su Plos One. Lo studio, che ha riguardatoe oltrenel periodo febbraio 2018 - maggio 2020, punta il dito contro la pandemia (cioè le politiche di), colpevole di avere allargato il ‘gender gap’ in ambito accademico: dall’esame statistico deglidurante la prima ondata di Covid-19, emergerebbe che a fronte di un aumento del(+60% nelle riviste di), la partecipazionesia cresciuta molto meno di quella dei colleghi maschi. In particolare, sarebbe risultatasia rispetto al livello deglinello stesso periodo sia in ogni ambito accademico. Ilè ancor più significativo nel campo medico-sanitario, quello più direttamente legato al Covid-19, e per le donne a inizio carriera. In conclusione, l’ipotesi dell’equipe di ricerca-coordinati da Flaminio Squazzoni, docente di sociologia presso il dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di Milano e Bahar Mehmani, responsabile Reviewer Experience di Elsevier- è piuttosto lineare: considerata l’importanza della pubblicazione per la carriera accademica, ilosservato nello studio potrebbe acuire, nel lungo periodo, la disuguaglianza di genere nel settore.