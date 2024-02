In passerella un défilé di alta moda dove la parola d'ordine è inclusione

viene dal South Sudan e chissà se da piccola avrà pensato di aprire come prima modella uno dei défilé più importanti del mondo, quello dell’alta moda di Valentino per l’inverno 2022-2023 disegnato dal direttore creativo, nella grande bellezza di Roma.Scende stasera dopo il tramonto e la sua silhouette slanciata e d’ebano sarà raccolta della magnifica cappa rossa di rose di taffettà firmata Valentino che mette in mostra le sue gambe da gazzella. Con lei su questa scala del mito del fashion, che da oltre venticinque anni nessuna top model ha calcato, anche altre, ben 45, come Nyagua, Akima, Akon, Awar, Ajah, applaudite da una fantastica Naomi Campbell seduta in prima fila in piazza di Spagna come una regina.Un grande segnale diquesto lanciato ancora una volta dal bravissimo Pierpaolo Piccioli dal 2016 direttore creativo unico di Valentino (ma con esperienza di ben 23 anni al fianco del signor Valentino Garavani), che viene dopo la rivoluzionaria sfilata parigina dell’ottobre 2019 quando mandò in passerella un casting di 48 modelle su 65. Da Roma arriva un messaggio di rifiuto a ognidi etnia, di razza, di identità sessuale, di censo, su una passerella di 600 metri di libertà. “Io non faccio distinzioni di colore della pelle - spiega Piccioli, nello studio a Palazzo Mignanelli poco prima del défilé con 102 abiti d’alta moda - e neanche tra uomini e donne. E stasera sfilano modelle e modelli, anche in abiti femminili, perché i giovani oggi hanno questa nuova sensibilità e nuova libertà. Neanche l’età per me è un discrimine, infatti sfileràche ho incontrato in un ristorante a Milano e che tanti anni fa era Houston model in atelier da Valentino: dopo 44 anni scende da Trinità dei Monti anche lei”.Piccioli aborrisce anche la: “Ci sono donne con misure diverse, tutto qua. Per secoli le donne hanno dovuto sopportare dei canoni di bellezza, oggi basta, ognuno deve essere libero finalmente di essere così com'è”. In passerella c’è anche Clementine che fa la modella per la pubblicità e mangia di gusto e di successo.Lo stilista è da sempre convinto che “” e che la creatività può combattere i pensieri reazionari. Perché “attraverso la bellezza si possono dire tante cose, si possono fare battaglie democratiche e sociali”. Così il modello Timothe che va in skate si veste con un abito femminile in moda naturale, non si traveste mai perché oggi gli va così e basta, senza barriere sessiste. E anche questa è una foto della società di oggi. “La modernità è che nell’alta moda deglinon ci sono mappe o pregiudizi, né ostacoli al pensiero. Per parlare di umanità attraverso i vestiti, anche se lei che da il modello indossa una pelliccia di organza burgunda o un cappotto di paillettes nere quadrate. Perché reagire con la bellezza si può, come per questo nuovo inizio per la maison Valentino col coraggio e la felice audacia di Pierpaolo Piccioli. Per un brand che negli anni è molto cambiato nel segno della bellezza che da lifestyle si è trasformata in community.