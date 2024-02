Influencer regala alle followers una giornata da influencer. Fra centri benessere, parrucchieri e boutique

Non solo influencer ma ambasciatrice delle bellezza eche sono tantissime. Elisa Liistro, torinese, nel corso degli anni ha maturato diverse esperienze nel mondo della moda, dopo aver ottenuto titoli di bellezza a Miss Italia dove è riuscita ad arrivare nel gruppo delle pre-finaliste del concorso più ambito. È attivissima su Instagram dove la sua pagina @elisaliistro è seguitissima perché recensisce prodotti di bellezza ed è brand ambassador di alcuni marchi. Ultimamente si è concentrata su di un nuovo progetto davvero interessante e originale. Ha per titolo ‘’ ed è la stessa Elisa a spiegarci di cosa si tratta.“Ogni giorno ricevo molti messaggi dai miei followers e interagisco con loro. Tra i tanti commenti mi hanno colpito – spiega Elisa Liistro – ci sono state le parole di una ragazza che ha sottolineato la fortuna che ho nell'avere a disposizione prodotti e trattamenti di bellezza in questo periodo di crisi dove molte ragazze (era il suo caso) e donne non possono permettersi di andare spesso dal parrucchiere o avere cura di sè in modo continuativo. Da qui è nata l’idea del mio progetto che ha per titolo ‘Coccoliamoci’ “.“Collaboro con un centro estetico, un parrucchiere di fiducia e un negozio di abbigliamento tutti con sede a Torino. Li ho coinvolti in questa iniziativa nella quale metto a disposizione una giornata di coccole e benessere con le mie followers. Voglio aiutare soprattutto quelle donne che non possono permetterselo. In particolare abbiamo già sperimentato una giornata tipo e i soggetti imprenditoriali che mi seguono hanno messo a disposizione i loro servizi o capi di abbigliamento. Ho creato momenti di meritato relax e di visibilità ad alcune mie followers che sono numerose in tutte le zone d'Italia. Vederle soddisfatte gratifica molto anche me”.“Parto dal presupposto che chi è riuscito a crearsi una popolarità e una credibilità è giusto che le metta al servizio di chi è meno fortunato e non ne ha le possibilità. Forse esagero un po’ nel dire che in questo progetto voglio aiutare il prossimo ma lo spirito di fondo è proprio questo e le ragazze e le donne che aderiscono sono entusiaste”.“L’ho battezzato ‘Beauty and coffee’ con lo scopo di scambiare quattro chiacchiere tra amiche sorseggiando un caffè e dandosi consigli sul mondo della bellezza e del make up. Ho iniziato quasi per gioco ma ho già decine di migliaia di followers e questo mi rende molto felice”.“Sembra una banalità ma è la verità. Consiglio a tutte di essere sempre vere, pubblicando situazioni e cose che vi rispecchiano e non che dovete fare per forza o per cercare di piacere a tutti i costi. Meglio avere sempre una propria identità e connotarsi per questo”.