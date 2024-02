Intolleranze alimentari al ristorante, cosa fare: non bisogna avere paura

La guida per andare al ristorante

Farsi comprendere senza vergogna

Quando si soffre di intolleranze o allergie alimentaririschia di diventare un problema. Rischia, perché basta usare qualche accorgimento e anche la vita quotidiana diventa più semplice. Dopo aver parlato della differenza fra allergie e intolleranze alimentari e aver sfatato qualche luogo comune , nella terza puntata di '', la rubrica settimanale di Luce!, parliamo di cosa fare e dire al ristorante per non rischiare di stare male."Serve una guida per andare al ristorante? Veramente?": già ti vedo strabuzzare gli occhi e pensare che io sia presuntuosa e ti voglia insegnare la vita. In realtà l'esperienza insegna che spesso chi si trova ad affrontare disturbi alimentari, soprattutto intolleranze, è un po' timoroso quando si tratta di far valere i propri diritti.di essere perentori e quindi si tende a non palesare in modo preciso e diretto le proprie difficoltà. Non c'è nulla di più sbagliato. Anzi, è bene capire sin da subito che non c'è nulla di sbagliato in chi deve affrontare allergie e intolleranze alimentari. Non siamo sbagliati, non siamo fallati, ma siamo solo diversi. E. Come? Anzitutto quando si mangia fuori casa bisogna stare attenti ain cui tutti i commensali possano trovare la soluzione più adatta. Io sono allergica al latte, intollerante a glutine, lieviti e nichel e quindi non andrò in una pizzeria dove la cucina non propone altri cibi se non la pizza, ad esempio.Una volta individuato il luogo idoneo, ecco un nuovo scoglio:. Bisogna subito parlare a chi arriva al tavolo a raccogliere la comanda delle proprie allergie o intolleranze . In modo chiaro e netto. Ribadendo più volte tutte le sostanze che non si possono ingerire. E ricordandosi - questo è fondamentale - di non minimizzare. Se ingerendo il glutine si sta male, si deve dire: "Niente glutine, perché sto male. Sono intollerante". Il motivo è presto chiarito: se io mi sento dire "niente glutine, grazie", posso pensare che si tratti di un vezzo. In Italia, a differenza di altri luoghi del mondo, è ancora molto diffusa, non si stia poi così male. E questo deriva anche dalla scarsa chiarezza di chi sta veramente male ma non vuole esplicitarlo.A proposito di chiarezza, io sono allergica al latte e per questo motivo in ogni ristorante, pub o luogo in cui posso mangiare o bere qualcosa devo esplicitare di essere allergica al latte. In modo chiaro. E inequivocabile. Spesso, infatti, mi sono sentita dire da camerieri o inservienti: "Ah, quindi senza lattosio?". No, latte ovvero. Tutto il latte mi fa male. Però lo devo ribadire.Proprio questo deve essere il principio guida: non è il mondo esterno a doversi adeguare a noi allergici o intolleranti, ma siamo noi a dover fare in modo che il mondo possa comprenderci attraverso il dialogo e il confronto. Chiaro. Senza vergogna. Perché non c'è nulla di cui vergognarsi. Diventa quindi fondamentale chiedere sempre e comunque. Informarsi sugli ingredienti di ogni piatto o bevanda che c'è sul menù e che ci può interessare. A proposito, ogni menù dovrebbe avere l'elenco degli allergeni inserito. In ogni caso è sempre bene chiedere ulteriormente al personale di sala. Molto meglio rischiare di essere considerati pedanti e scrupolosi che stare male per aver ingerito qualcosa che non va bene per il proprio corpo. E se si ha qualche dubbio,. Il criterio è sempre lo stesso: si esce a pranzo, cena o colazione per stare in compagnia e stare bene, non per finire a contorcersi, grattarsi o ad avere chissà quale altra reazione avversa a una sostanza.