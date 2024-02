"Io, influencer e modella in sedia a rotelle: dal bullismo di una prof al red carpet di Venezia, Chiedo rispetto, non compatimento"

Un ciclone biondo., 34 anni il prossimo dicembre, modella e influencer, è affetta da agenesia del sacro, malformazioneche la obbliga a utilizzare stampelle e sedia a rotelle. Lunghe chiome e fisico da, Benedetta, origini salernitane, non va a caccia di sconti. “Detesto chi tratta noi disabili con commiserazione – premette -. Non mi sono mai arresa alle difficoltà. Per me la distanza tra i sogni e realtà si chiama”."Ho una famiglia meravigliosa, che non mi ha mai fatto sentire diversa e mi ha regalato un'infanzia serena, nonostante la malattia. Una partenza fortunata, lo ammetto, purtroppo per molti non è così. Crescendo però mi sono dovuta confrontare con il, spesso impreparato a fronteggiare la disabilità, sia da un punto di vista materiale che psicologico. Ho sfidato. Più di una volta sono stata oggetto di, subendo frasi del tipo: 'sei talmente bella, che peccato...' Atteggiamenti pietistici che trovo del tutto fuori luogo"."Credo possa essere sintetizzato dalle parole normalità e rispetto"."Sicuramente. Mi ha sempre spronato a credere che la malattia non fosse un ostacolo, che avrei potuto fare tutto. Lei è stata la guerriera numero uno. A un certo punto però'. "Ti ho dato un bel paio di ali - mi disse- ora devi volare da sola"."Ho respirato un'atmosfera meravigliosa, ero al settimo cielo. C'eranoaltissime e bellissime. Temevo che nessun fotografo si sarebbe interessato a me. I fatti mi hanno smentito e allora ho capito che forse - finalmente - la società sta diventando sempre più inclusiva e meno legata a".

Lei si batte da anni per i diritti dei disabili.

"Al tema ho dedicato anche la mia. Sono laureata in Giurisprudenza e sto sostenendo l'esame per diventare avvocato. Leproprio non le sopporto".

È mai stata bullizzata?

"Sì e tutto è incredibilmente partito da un'insegnante. Ricordo che miriservata agli studenti più meritevoli - io ero tra quelli - perché la destinazione non era priva di barriere architettoniche. Allora protestai con la professoressa che mi disse: “De Luca, devi cominciare a capire che ci sono c”. I miei compagni si sentirono cosìa sostenere quel punto di vista e nessuno mi difese. Fu terribile.""Era una produzione spagnola ambientata a. Una specie dicon tante prove da superare. Eravamo un gruppo stupendo e molto solidale. La concorrente con cui ho legato di più era una ragazza priva di un arto. Ricordo chesulla nostra condizione: lei mi diceva 'tu sì che sei in gamba' e io ribattevo: vieni qui che ti do una mano. Sono arrivata seconda, perché ho perso la gara di cucina. Purtroppo non so fare neanche una pasta al tonno!".(Ride) "Sì, sogno di indossare presto l'abito bianco. Sono, conosciuto grazie ad amici comuni. Mi ha chiesto di uscire facendomi recapitare un mazzo di rose rosse mentre ero dal parrucchiere. Un gesto d'altri tempi che mi ha conquistata".

"Nella nostra condizione non è sempre facile essere eleganti perché gli abiti devono poter essere indossati comodamente. Ma non mi sembra giusto dover rinunciare alla moda e quindi ho ideato alcuni modelli. Sono anche ambasciatrice di un'azienda di prodotti per la cura del corpo che ha impostato la campagna pubblicitaria sull'inclusività. Sa che secondo le ricerche di mercato il 70% dei consumatori apprezza questo tipo di scelta? Non credo sia soltanto più una questione di mission sociale ma una potenziale strategia di sviluppo economico".

"Ho scritto un libro dove racconto la mia storia e do consigli su come lavorare sulla propria autostima. Vorrei trovare un editore interessato a pubblicarlo".