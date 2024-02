Jolanda Renga, missione al parco: "Se hai bisogno di un abbraccio, vieni a prenderlo"

Francesco Renga, il messaggio per sua figlia Jolanda

“Grazie per le belle emozioni, gli abbracci e i sorrisi":, scrive così in un post su Instagram, nata dall’amore tra il musicista Francesco e Ambra Angiolini.“Oggi siamo andate al parco a regalare e ricevere un po’di abbracci - posta in una storia la ragazza, nata nel 2004 - . All’inizio pensavano non si fermasse nessuno. Invece tutte queste (e altre) bellissime persone che vedete, ci hanno regalato meravigliosi abbracci“. Jolanda Renga, frutto della relazione tra il cantante e Ambra Angiolini, la iconica e indimenticabile star di '’, ha soli 18 anni, ma ha già dimostrato una grande maturità: insieme a un gruppetto di amiche, 'armate’ di un cartello scritto a pennarello posizionato su una panchina con scritto “, ha compito una missione pacifica e dispensatrice di emozioni positive. Un gesto che si addice al suo carattere, definito da suo padre nel messaggio che le ha dedicato in occasione del suo compleanno, nel gennaio scorso, “una donna in grado di comprendere le situazioni, e che non resta nell’ombra quando qualcosa non le piace“. Un piccolo ma grande esempio ne è stato il fatto che ha visto coinvolta sua madre Ambra Angiolini. Finita la relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, per presunto tradimento da parte di lui, l’attrice ha ricevuto un Tapiro d’Oro da parte del programma Striscia la notizia . Proprio in questa occasione, Jolanda Renga ha pubblicato un messaggio in difesa di sua madre mostrando una maturità eccellente per una giovane ragazza della sua età e spiegando che trovasse assurdo il fatto di rivolgersi a lei per una situazione di cui non era artefice, ma solo “vittima”, e di cui non aveva quindi alcuna colpa, e domandandosi perché il programma non si fosse rivolto all’ex della madre. In quel caso fu la stessaa definirla coraggiosa, proprio perché la ragazza, senza alcuna remora, aveva preso la situazione per mano difendendo sua madre da ogni possibile battuta, accusa o ingiustizia.“Oggi la mia principessa, il mio amore più grande Jolanda Renga compie 18 anni”, ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram. Una foto meravigliosa di loro due, che li ritrae in un momento tenero e in cui si vede una Jolanda davvero piccola, con un cappellino giallo sulla testa accanto al suo padre felice e sorridente. Anche al post sugli abbracci, papà Francesco ha ha risposto pubblicando un bel cuore, mamma ambra con "sei luce".