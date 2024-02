La Compagnia di Babbo Natale raggiunge i 220mila euro di donazioni

Un impegno rivolto al prossimo

Nel 2022 i fondi raccolti dalla Compagnia di Babbo Natale sono più che raddoppiati. Un grande successo per la Fondazione fiorentina, che ha visto un importanteda destinare alle persone in difficoltà (rispetto al bilancio 2021). Un record importante per l'associazione, come affermato da Silvano Gori, eletto per un ulteriore mandato nella carica di presidente. I 240 "babbi natale" che ne fanno parte, si sono riuniti ieri - 18 aprile - negli negli spazi del cinema Astra di piazza Beccaria, per votare il rafforzamento della compagine societaria (da 16 a 25 consiglieri) e per aggiornare gli obiettivi da raggiungere. Il fine principale rimane sicuramente quello di aiutare, rivolgendo il proprio impegno a 360 gradi: "Impiegare tutto quello che è impiegabile - spiega Gori -. La nostra finalità è distribuire, spendere".L'associazione è impegnata su moltissimi fronti, nel tentativo di portare avanti quanti più progetti possibili. Il trasferimento di 161 tra donne e bambini in fuga dall'Ucraina, in collaborazione con il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine, è solo l'ultima delle azioni intraprese dagli associati a favore delle persone in difficoltà. Poco prima era stata consegnata in Polonia una fornitura di, i quali stanno rifornendo i centri di accoglienza per i profughi ucraini situati poco oltre il confine. Durante l'assemblea è stata rendicontata tutta l'attività benefica effettuata, conimpiegati a sostegno di anziani, progetto regali di Natale e progetto Ucraina. Ulteriori 60mila euro sono stati donati alle, come Fondazione Tommasino Bacciotti, Misericordia di Firenze, Fondazione Cure 2Children e molte altre ancora.La beneficienza dei babbi natale, però, non è assolutamente circoscritta al solo periodo natalizio. Il presidente Gori, nel corso della riunione, ha annunciato col plauso di tutti i membri un nuovo obiettivo: destinareper le famiglie che non riescono a sostenere l'attività dei propri figli.“Lo sport spesso è salvezza, leva i ragazzi dalla strada, crea interesse, impegno. È formativo. È anche un modo per accendere i riflettori sulla problematica delle baby gang, sulla strada. Il nostro impegno è stare sul territorio, nei territori di nessuno e intercettare il maggior numero di bambini ”, spiega Gori.La Compagnia è diventata onlus nel 2014 e Fondazione nel 2021. I destinatari dei progetti di aiuto della Fondazione sono state fin dall’inizio le famiglie con bambini in difficoltà, alle quali si sono aggiunte anche le persone anziane e i soggetti più deboli. In particolare, grazie alla collaborazione con la Caritas e i Servizi Sociali del Comune di Firenze, la compagnia destina annualmente la maggior parte delle somme raccolte alle famiglie bisognose. Ogni anno vengono consegnati più di, rivolti prevalentemente a famiglie con figli piccoli, per consentir loro di vivere un Natale più sereno e spensierato. Tra le ultime attività svolte dalla Fondazione ci sono la campagna informativa sui, in particolare anoressia e bulimia, svolta nei licei fiorentini grazie alla collaborazione con l'associazione Conversando onlus, ma anche nella"Amore senza ostacoli", condotta assieme alla società italiana di andrologia. La compagnia ha inoltre portato un sorriso a piccoli pazienti del Meyer, organizzando una gita di due giorni a Gardaland, in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti.Oltre alla rendicontazione annuale delle attività, i 240 membri hanno votato la modifica dello Statuto che ha aumentato il numero di consiglieri, così da far crescere la compagnia e aumentare la portata dei progetti benefici. Di seguito i nomi dei nuovi membri del consiglio direttivo: Sandra Baffetti, Alberto Baldi, Gaia Bartolozzi, Sergio Benocci, Marta Bonci, Alessandro Borgherini, Andrea Bosi, Maurizio Brandini, Settimo Caputo, Marco Conti, Giovanni Donnini, Franco Faldi, Cristiano Foderaro, Marco Gabbuggiani, Alessandro Gallori, Nicola Mondaini, Ubaldo Nocentini, Piero Nonni, Silvia Panicucci, Tommaso Pratovecchi, Cinzia Trapani, Andrea Ungar, Marco Antonio Vallini, Riccardo Zucconi.Costanti aggiornamenti sulle attività svolte sono disponibili sul sito www.lacompagniadibabbonatale.it . Ogni piccolo gesto può trasformarsi in un mondo di solidarietà. I fondi impiegabili dall'associazione, difatti, derivano unicamente dalla solidarietà dei membri e di chi sceglie di contribuire alle varie iniziative benefiche. È possibile sostenere la Compagnia di Babbo Natale tramite libere donazioni fiscalmente detraibili come il, indicando nel riquadro “Settore Onlus” il Codice Fiscale 94242500489.