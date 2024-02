La giornata della consapevolezza e della visibilità pansessuale e panromantica

Oggi, 24 maggio, è il. Il termine "pansessuale" esiste dall'inizio del Novecento e la sua definizione attuale circola dagli anni '60. Questo orientamento sessuale è caratterizzato da una, estetica, sessuale o romantica,, indipendentemente dal loro sesso biologico e identità di genere. Quel "pan-", prefisso greco, sta ad indicare "il tutto". Con ciò non si intende però essere attratti da tutte le persone del mondo, ma è inteso come. Ma quindi che differenza c'è tra lae la pansessualità? La bisessualità indica la capacità di. La pansessualità, invece, è più inclusiva, perché comprende anche ogni genere non binario e le persone intersessuali. Per i/le bisessualiè importante: potrebbero essere attratt* da uomini e donne cis e transessuali, ma non provare nulla nei confronti di un* genderfluid o agender; mentre per una persona pansessuale il genere è solo una delle tante caratteristiche costitutive delle persone e non ha una preferenza per uno o un altro. Laè composta dai colori. Il primo rappresenta coloro che si identificano nello spettro femminile (indipendentemente dal sesso biologico), il giallo l'attrazione non binaria. Il blu, infine, rispecchia chi si identifica all'interno dello spettro maschile (indipendentemente dal sesso biologico). Invece èchi provaindipendentemente dal suo sesso biologico, genere o identità di genere. Per questo, una personapuò anche essere panromantica, perché significa che prova una forte attrazione, romantica, emotiva, intellettuale, sensuale, estetica o platonica, ma non sessuale.Tra le celebrità che si sono dichiarate, più o meno apertamente, pansessuali, ricordiamo in particolare la cantanteil leader dei Panic!e la modella e attrice, che ha dichiarato: "Penso che rimarrò sempre pansessuale. In qualsiasi modo uno/a definisca, che, io mi innamoro della persona. E questo è tutto". La giornata della pansessualità serve a creare unasu questo tema ed orientamento, che spesso non viene nemmeno riconosciuto. C'è una tendenza a, cosa assai dolorosa per i pansessuali che lottano percon la propria identità. Purtroppo, questi ultimi sono più inclini a restare nell'ombra per timore che la loro attrazione verso gli altri non sia legittimata, o che non saranno accettati. Attualmente, sembra che la pansessualità sia una grande zona grigia per le persone. Tutto ciò rende più difficile alle persone vivere la loro vita più autentica.