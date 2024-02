La mamma più anziana del mondo è indiana e ha avuto 2 gemelle a 73 anni

La. Erramatti Mangayamma, questo il nome della donna, nel 2019 ha dato alla luceconcepite attraverso la. Il padre delle bambine aveva 82 anni. Per una vita avevano, ma senza successo, finché non hanno realizzato il sogno tanto desiderato rivolgendosi ad unain fecondazione assistita, che ha seguito tutta la gravidanza fino al parto. Il centro specializzato si trova a Kothapet, nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh. Tutto è bene quel che finisce bene, si suol dire, e la storia dei due anziani genitori ne è la prova. Durante i primi anni del loro matrimonio, Erramatti e il marito hanno fatto il possibile per avere figli, consultando specialisti e sperimentando farmaci, ma senza successo. La donna era anche entrata in. "Sembrava che una porta si stesse chiudendo. Abbiamo preso in considerazione l’adozione, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta". Nell’estate del 2018, infatti, la donna ha parlato con una ragazza del suo villaggio che aveva dato alla luce un bambino con la fecondazione. La mamma più anziana del mondo ha così contattato il dottor Umashankar Sanakkayala, della. E nel novembre 2018 si sono incontrati per la prima volta. La coppia ha pagatoper il primo ciclo di cure. E poiché la donna non produceva alcun ovulo, è stato utilizzato quello di un donatore esterno. Nel gennaio 2019 è arrivata finalmente quella notizia che la 73enne pensava non sarebbe mai arrivata: il dottore ha confermato che Erramatti era incinta e dopo tre mesi si è scoperto che erano due gemelle,. Oggi la donna indiana sta affrontando un periodo difficile della sua vita, e dovrà crescere le due figlie da sola, in seguito alla, morto ad 84 anni con un attacco di cuore. "Mi fa molto male quando penso che se n’è andato", ha affermato. "Ha trascorso solo 12 mesi con le sue bambine, ma almeno ha assaporato laprima di morire”.