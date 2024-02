La suora 'femminista' che anima le battaglie per i diritti di donne e bambini a Buenos Aires

Tutto è iniziato con, 16 anni, la studentessa preferita da. Siamo a Constitucion,. La ragazza è la vittima di un gruppo di giovani che, protetti dal proprio status sociale, l’hanno drogata, stuprata, torturata ed infine abbandonata sul ciglio della strada, senza vita. Questa storia, nel 1990, scosse le anime di molti, in un Paese in cui levengono spesso, ancora oggi, consideratee chi è ricco riesce a. Martha Pelloni, rettrice del, figlia di un ufficiale dell’esercito argentino enon ha voluto dimenticare l’accaduto e ha continuato a lottare perché la verità venisse fuori. Mobilitando la protesta pubblica di migliaia di persone ha assicurato alla giustizia(anche se non tutti) della morte di Soledad,, certi dell’impunità dovuta al loro ceto. Un risultato di grande speranza, che ha spinto suor Martha a proseguire nella sua battaglia: soprannominata, ha dedicato i successivi trent’anni della sua vita alla lotta contro le ingiustizie nel suo Paese, nonostante abbia sempre tenuto a specificare che "Non sono femminista a oltranza,. Il Vangelo è amore e io lavoro per la dignità dell’uno e dell’altra". Nel 2006, dopo un lungo e coraggioso lavoro di inchiesta durato un decennio, ha raccolto le prove necessarie per denunciare una rete di, frutto delle violenze su domestiche adolescenti da parte dei datori di lavoro. Per tenersi il posto, le ragazze dovevano cedere il figlio. Finirono in galera una politica locale e il marito avvocato. Grazie a questa vicenda venne 'scoperchiato' un vero e proprio vaso di Pandora: furono portati alla luce ia cui erano sottoposte le. Due anni suor Martha ha fondato la, chiamata così "perché in troppi sottraggono l’innocenza ai più piccoli". L'associazione conta, ciascuno dei quali segue decine di casi di sparizioni di ragazze, di violenze domestiche, di abusi, di omicidi derubricati come incidenti per non cercare i veri responsabili, spesso protetti da soldi, status sociale e collusione con il potere. La Retedelle giovani vittime di tratta e di abusi sessuali,e il reinserimento. Negli anni successivi la donna ha reso noti anche: "Purtroppo abbiamo dovuto affrontare molte morti di bambine e bambini sequestrati per il medesimo scopo. Vengono rapiti per essere abusati e poinelle sette sataniste legate al narcotraffico e alla delinquenza. Il governo protegge queste sette,, per interessi economici e politici. Nonostante le nostre battaglie per difendere questi bambini e per fare approfondire le indagini dalla polizia, ci siamo trovati di fronte ad undel potere". Il 30 aprile 2015 ha lanciato un duro atto d’, Victor Cemborain, affermando che il primo cittadino avrebbe finanziato la setta satanica che nel 2006 drogò, torturò, violentò e uccise, chiamato anche Ramoncito. L’accusa è stata fatta nel corso di un'udienza del processo a carico di Daniel Alberto Alegre, l’uomo ritenuto responsabile di aver decapitato e strappato il cuoio capelluto al bambino dopo la morte. Suor Martha era responsabile della, una ragazzina di 14 anni che aveva assistito all'orribile fatto e che, fuggendo e nascondendosi per sfuggire agli aguzzini, era stata salvata proprio dalla carmelitana. Oggi la donna ha. Da un anno la religiosa vive nella residenza delle carmelitane a Santos Lugares, nella provincia di Buenos Aires, da dove continua a tenere le fila di "Infancia Robada" oltre a far parte del comitato che assiste le vittime di abusi da parte di sacerdoti. L’impegno della "suora femminista" continua negli anni a dare i suoi frutti: "Oggi in Argentina, abbiamo imparato a denunciare, a fare rete. C’è damachista, ci rivolgiamo soprattutto agli uomini: la violenza come si impara si disimpara". Suor Martha, alla quale due anni faraccomandò di, non ha paura: là fuori ci sono ancora tante María Soledad da proteggere.