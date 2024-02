L'arte del circo si insegna all'università: "Ho lasciato tutto per l'acrobazia"

Elena Fresch e il suo compagno Matteo Mazzei sono tra i primi ad aver conseguito in Italia la laurea in arti circensi presso la facoltà universitaria piemontese di Grugliasco ‘Circo Vertigo’, coronando così un sogno partito da lontano. Elena e Matteo si conoscono una ventina di anni fa a Ferrara proprio in occasione di una kermesse di artisti di strada ed è duplice amore: quello tra i due e l’altro, non meno intenso, per il circo. Sono studenti universitari: lei ha intrapreso gli studi di biologia e il ragazzo quelli di ingegneria informatica, ma il destino ha altri progetti per loro.

Con tutto l’entusiasmo del cuore, travolti da un’unica passione, fanno una scelta improvvisa che cambierà per sempre le loro vite. Coinvolti dall’atmosfera irresistibile dell’evento, scoprono che per loro non può esserci nessun altro futuro se non seguire una stella che da quell’istante fatidico illuminerà il loro cammino, una stella polare che li avrebbe condotti fino al traguardo del titolo accademico.

L'amore per il circo

Elena e Matteo prendono immediatamente le cose sul serio e si sottopongono a una severa formazione che ben presto consentirà loro di dar vita al progetto artistico ‘Nanirossi’, lo stesso che tuttora vede entrambi impegnati in spettacoli, tournée e partecipazioni teatrali.

“Non sono stata io a scegliere il circo, ma è stato il circo a scegliere me” - Tiene a precisare Elena con un entusiasmo che traspare da ogni sua parola - “Ci siamo dedicati dal primo istante al teatro di strada anima e corpo, con tanto sacrificio, tanta passione e molta, molta voglia di divertirsi, contando durante il biennio di formazione sul supporto di importanti maestri come Pierre Byland, Leo Bassi e Zygmunt Begay.”

La loro specializzazione sono gli esercizi acrobatici, il loro capolavoro si chiama Chloé: la piccola di appena tre anni e mezzo che i suoi genitori guardano già con gli occhi della speranza, perché, come nel caso di ogni famiglia circense tradizionale, è una promessa di continuità tesa verso il futuro.

La laurea in arti circensi