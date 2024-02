Laura Aguilar: "Nei miei scatti ci sono le realtà che la società ha sempre cercato di nascondere"

"La mia fotografia mi ha sempre dato la possibilità diil mondo attorno a me. E, cosa più importante, la fotografia mi fa".aveva dedicato queste semplici ma potenti parole alla sua passione di una vita, la fotografia. Artista Chicana nata a Los Angeles (1959-2018), si è da sempre dedicata agli, tramite i quali ha raccontato l'in America, la suae ladalla quale era affetta. Le circostanze della vita di Aguilar sembrano riflettersi nella sua arte. Nei suoi ritratti ha spesso immortalato membri dinelle correnti della cultura ufficiale: lesbiche di origine sudamericana, coppie afroamericane, persone obese. Nel suo lavoro con i soggetti ha sempre cercato la collaborazione fra fotografo e modello, in modo dafra chi è dietro l'obiettivo e chi davanti, secondo la tradizione del documentario sociale. Quello che lei cercava di trasmettere è che il. Per dimostrarlo ha scelto di fotografare corpi, con le loro imperfezioni, con la loro autenticità, in un ambiente naturale. Non solo una donna può essere fuori dai canoni, ma li può anche rifiutare mantenendo la propriaDi sé stessa ha detto: "Sono prevalentemente autodidatta. Per me la fotografia è sempre stato un modo per aprirmi e osservare il mondo attorno a me.soprattutto attraverso la serie. Si tratta di un progetto che ho intrapreso a partire dall'agosto 1986. Cominciai la serie quando mi fu chiesto di realizzare un'opera che mostrasse unadelle lesbiche di origine latinoamericana per una conferenza sulle malattie mentali relative alle comunità latine"."Ciò che sto cercando di fare è di fornire unadi cosa significa essere una latinoamericana e una lesbica, mostrando immagini che ci permettono di avere l'opportunità di condividerci apertamente, e di fornire dei modelli cheed aiutino a sviluppare migliori legami di comprensione. Spero inoltre che queste opere forniscano l'opportunità di esplorare noi stessi e gli altri, e di esprimere la nostra bellezza, forza e dignità. All'interno della, le persone dicostituiscono un'ulteriore sottocultura; siamo presenti, ma rimaniamo non viste". "Ho deciso di aggiungere; era l'unico modo in cui mi vedevo in grado di dire qualcosa sull'essere latinoamericana o lesbica, e funziona. Comunque, aggiungere il linguaggio. Sono, quindi leggere, scrivere e comprendere è molto frustrante. Gran parte delle donne usa la scrittura a mano, che è ancora più difficile da comprendere. È stata una specie di sfida, ma quando vedo che la serie funziona ne traggo molta soddisfazione. Il mio scopo artistico è di creare immagini fotografiche che rendano l', rivelata attraverso le vite di persone che rimangono ai margini. Il mio lavoro è una, intesa per essere vista da un pubblico transculturale. Spero che gli elementi universali del lavoro possano essere riconosciuti da altre comunità di individui, e possano introdurre l'osservatore ad una nuova consapvolezza delle persone gay, lesbiche e di colore".Ha affrontato, insomma, il tema del, il senso diverso il proprio corpo, ile la rappresentazione della carne, della nudità, in un atto politico che reclama soggettività ed umanità. In poche parole, la Alguilar ci ha voluti far capire come l'per sfidare le norme sociali. La fotografia diventa un medium per abbattere ciò che le norme producono sulle soggettività non conformi.di tali corpi attraverso forme di violenza, discriminazione ed oggettivizzazione. Ha cercato di trasmettere gli effetti traumatici che tutte queste norme e fenomeni producono sulla sua psiche e milioni di persone con le sue stesse caratteristiche.