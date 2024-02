Lego lancia i mattoncini con caratteri braille per bambini ciechi

Favorire la lettura per bambini ciechi

Imparare giocando insieme

Conoscere il Braille migliora la vita

La storia di Olivia

I nuovi mattoncini Lego: dove e quando sarà possibile acquistarli

inizierà a vendere mattoncini con caratteri braille per aiutare ia imparare a leggere l'alfabeto tattile.Dal 2020 il produttore danese di giocattoli fornisce, testati e sviluppati in collaborazione con organizzazioni per persone con disabilità visive di tutto il mondo, a una lista diche si occupano di minori ipovedenti.Ma dal mese prossimo l'iniziativa verrà estesa a tutti, portandola: i clienti potranno acquistare confezioni di mattoncini, dotati di tacchetti corrispondenti alla versione tattile di numeri e lettere, con una versione stampata del simbolo o della lettera sottostante, da utilizzare comodamente a casa.Lego spera che l'iniziativa sproni genitori e fratelli a partecipare all'apprendimento del braille. Le confezioni delle famosissime costruzioni, infatti, includeranno al loro interno idee per una serie di giochi educativi che le. Sebbene alcuni considerino questo metodo di comunicazione antiquato, vista la moderna tecnologia in grado di trasformare il testo scritto in parola, gli adulti non vedenti affermano di apprezzare la libertà di poter essere, leggendo con le dita mentre ascoltano altre cose.L'(EBU) dichiara che imparare il linguaggio tattile porta le persone a migliorare l'ortografia, della lettura e della scrittura, contribuendo ae aper le persone ipovedenti.Anche Dave Williams, ambasciatore del design inclusivo per il Royal National Institute of Blind People (Rnib), ente no profit del Regno Unito che si occupa di persone cieche e ipovedenti, ha detto che conoscere questo linguaggio aiuta acoloro che non sono in grado di leggere la carta stampata. "Chi vorrebbe farsi leggere un biglietto d'auguri? E poi ci sono cose come i giochi da tavolo, le etichette e la possibilità di leggere ai propri figli la favola della buonanotte: è difficile farlo con un computer che ti parla all'orecchio", dichiara. Williams afferma che i software sono ora in grado di convertire il testo da computer portatili e smartphone nel codice braille corretto attraverso i puntini in rilievo. Ma imparare con i Lego rende il processo meno lento e noioso, perché usare un gioco "che tutti riconoscono significa non sentirsi strani. Abbatte le barriere ".Lisa Taylor, mamma di una bambina di 7 anni, ha detto: "Olivia ha scoperto i mattoncini Lego braille a scuola e hanno avuto unper questo linguaggio. Prima di allora aveva difficoltà a iniziare a leggere i simboli, ma ora sta migliorando costantemente". La bimba, che ha perso la vista a causa di un tumore al cervello quando aveva appena 17 mesi, spiega: "Posso giocare con mia sorella. Mi piace scrivere, costruire e giocare".Mamma Lisa ha detto che i mattoncini sono facili da usare e che anche la nonna di Olivia sta iniziando a imparare questo sistema insieme agli stessi genitori e alla loro figlia più piccola, Imogen, 4 anni, anche se questa ci vede. La famiglia, che vive nel sud-est di Londra, è ora in grado di lasciarsi, senza dover ricorrere alla più scomoda macchina per scrivere in braille che attualmente prende in prestito dalla scuola, e questo può aiutare Olivia a fare i compiti più facilmente. "Avere un set a casa cambia tutto – conclude la donna –. Possiamo giocare insieme e lei può insegnare il braille alla sua sorellina in un modo che entrambe amano. Questi mattoncini sono adattati ma non sono diversi da quelli che usano tutti, così può".Le nuove confezioni,, saranno disponibili in sei Paesi di lingua inglese, tra cui Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Australia, e in cinque Paesi di lingua francese, tra cui Belgio, Canada e Svizzera. Il lancio delleè previsto per il. Ogni confezione, che costerà 79,99 sterline nel Regno Unito e sarà venduta online, comprendein cinque colori : bianco, giallo, verde, rosso e blu. Tutti i mattoncini sono pienamente compatibili con gli altri kit Lego. L'azienda afferma che la mossa fa parte degli sforzi per rendere i suoi prodotti più inclusivi . Rasmus Løgstrup, progettista capo del gruppo, ha dichiarato che l'azienda è stata "sommersa da migliaia di richieste per renderli più disponibili". "Sappiamo che questa è una forte piattaforma per l'inclusione sociale e non vediamo l'ora di vedere le famiglie diventare creative e divertirsi giocando insieme con il braille".