L’estate dei tabù: il video delle turiste in tanga nel Salento diventa un caso

Turiste in tanga, scandalo a Gallipoli

Il più ridotto degli indumenti, che sia intimo o da spiaggia, torna a far parlare di sé. Era l’estate del 1981 quando Frederick Mellinger, sotto il marchio californiano, lanciò il micro-slip ispirato all’omonimo costume da bagno già popolare da un decennio sulle spiagge brasiliane. Oggi, a ben 42 anni di distanza, sulle nostre spiagge il tanga è ancora tabù, capace di generare scandalo e di accendere dibattiti Le giovani turiste che girano in tanga nel centro abitato disono diventate addirittura un caso politico dopo una pubblica denuncia dell’ex sindaco della città e attuale consigliere di minoranza,Quest’ultimo, infatti, ha postato sul suo profiloun video girato da un automobilista in cui si vedono due turiste in sella alle bici, con addosso uno striminzito costume da bagno. Fasano ha attaccato il sindaco, mettendo in risalto come la sua recente ordinanza a tutela del decoro venga sistematicamente violata, anche perché all’adozione del provvedimento non sarebbero seguiti i necessari controlli. Il caso sta facendo molto discutere in tutto il Salento , con opinioni spesso contrapposte tra chi non vede nulla di male nel fatto che le turiste vadano in giro in costume da bagno e chi chiede il rispetto dell’ordinanza per il decoro cittadino La spiaggia non è da intendersi come una terra di nessuno. Vigono regole e comportamenti dettati dall’educazione e dalla civiltà.Sulle spiagge di Sant’Antioco, nella parte sud occidentale della Sardegna, i divieti si fanno ancora più stringenti:, “montare tende o fare assembramenti di ombrelloni”, usare le pietre come ancoraggi contro il vento.“Abbiamo semplicemente ripescato le diciture dell’ordinanza balneare regionale - spiega Locci - Il tema è legato al fatto che non vogliamo l’assalto alla spiaggia: è logico che si sta mangiando un panino o un’insalata non ci sono problemi, diversa questione sono le tavolate imbandite. E noi vogliamo disincentivare e prevenire questa pratica". "Come anche - aggiunge - la cattiva abitudine di. È una questione di pulizia e di sicurezza. A- denuncia il sindaco - esiste ancora il muro della vecchia tonnara del ‘700 che ogni anno viene saccheggiato per usare le pietre per ancorare gli ombrelloni. Tutto questo deve finire”.