L'obesità è diventata "un'epidemia", l'Oms lancia l'allarme: causa 1,2 milioni di morti all'anno in Europa

Nel silenzio generale, a oltre due anni di distanza dall'inizio della pandemia da Covid-19 che ha obbligato al lockdown milioni di persone in tutto il mondo, l' obesità è diventata "". Lo denuncia l'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità () che stima comee ilcausinoall'anno in. Il nuovo rapporto pubblicato dall'Oms evidenzia come nessuno degli Stati membri, compresa l' ne avevamo parlato qui ), sia sulla buona strada per fermare l'aumento di peso tra la popolazione.Il rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità parla chiaro: in Europa(più di un adulto su due) e circa(circa un bambino su tre) sono in sovrappeso o convivono con l'obesità. E proprio sovrappeso e obesità sono tra le principali cause di morte e disabilità nella regione, seconda solo agli Stati Uniti d'America. Le stime dell'Oms parlano di 1,2 milioni di morti all'anno, corrispondenti a oltretotale nell'area. "In modo allarmante - si legge nel rapporto - ci sono stati aumenti consistenti della prevalenza di sovrappeso e obesità nella regione europea dell'Oms e nessuno Stato membro è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di fermare l'aumento dell'obesità entro il 2025". E in questo scenario,ha giocato il ruolo dell', afferma l'Ufficio regionale dell'Oms per l'Europa.Il rapporto dell'Oms è stato presentato al Congresso europeo sull'obesità, dove tra l'altro è stato anche fatto il punto sulle conseguenze dell'obesità sulla salute. L'obesità, riporta l'Oms, aumenta il rischio didi tipo 2,. È considerata causa di almenoe gli esperti ritengono probabile che sia direttamente responsabile di almeno 200mila nuovi casi di cancro all'anno in tutta Europa, spiega l'Oms.A due anni di distanza dall'inizio della pandemia, il Covid-19 ha peggiorato il quadro dell'obesità in Europa. Le persone obese e in sovrappeso "sono state colpite in modo sproporzionato dalle conseguenze della pandemia", rileva l'Oms Europa. "Ci sono stati cambiamenti sfavorevoli nele neiche avranno effetti sulla salute della popolazione negli anni a venire e richiederanno uno sforzo significativo" per invertirli. Il rapporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda in particolare una serie di interventi e politiche che gli Stati membri possono prendere in considerazione per prevenire e affrontare l'obesità nella regione.Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms Europa, ha commentato che "l'obesità non conosce confini. In Europa e in Asia centrale nessun singolo Paese raggiungerà l'obiettivo globale Oms di fermare l'aumento dell'obesità. I Paesi della nostra regione sono incredibilmente diversi, ma ognuno è chiamato alla sfida in una certa misura". Per cambiare e invertire questa tendenza, il direttore Kluge invita gli Stati membri a creare "", promuovere "" e sviluppare "". Per gli esperti l'obesità è una malattia complessa. Individuare le cause è molto più complicato della semplice combinazione tra dieta malsana e inattività fisica., sottolineano gli esperti dell'Oms, giocano un ruolo cruciale nella tendenza a sviluppare obesità da grandi. Anche i fattori ambientali che caratterizzano la vita nelle società altamente digitalizzate dell'Europa moderna sono fattori determinanti dell'obesità. Il report dell'Oms considera tra le cause vari aspetti che in questi anni si sono via via sviluppati. Dal marketing digitale di prodotti alimentari malsani per i bambini alla proliferazione dei giochi sedentari online , sono tanti i fattori che contribuiscono ad alimentare la crescente ondata di obesità e sovrappeso nella regione. Tuttavia, fanno notare gli esperti, le piattaforme digitali possono giocare anche un ruolo positivo nella lotta all'obesità fornendo opportunità per la promozione della salute e del benessere.L'Oms ricorda che "affrontare l'obesità è fondamentale per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile ed è una priorità ricordata anche nel Programma di lavoro europeo 2020-2025 dell'Oms". In particolare, l'Organizzazione mondiale della sanità illustra alcune politiche specifiche che si dimostrano "promettenti nel ridurre i livelli di obesità e sovrappeso". Tra queste ci sono: interventi fiscali come la '' e i sussidi per cibi sani;alla commercializzazione diai bambini; miglioramento dell'accesso ai servizi di gestione dell'obesità e del sovrappeso nell'assistenza sanitaria di base, nell'ambito della copertura sanitaria universale; sforzi per migliorare la dieta e l'attività fisica lungo tutto il corso della vita, comprese per le donne le fasi pre-concepimento e della; e ancora impegno per la promozione dell', interventi a scuola e per creare ambienti che migliorino l'accesso ai cibi sani e le opportunità per l'attività fisica.