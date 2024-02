Lorena e Simone sposi: una bellissima storia d’amore “senza barriere”

Lorena e Simone sposi

Lorena e Simone sposi: ecco una bellissima storia d'amore "senza barriere". Hanno pronunciato il loro ‘sì’ per tutta la vita, coronando un sogno d’amore nato 11 anni fa a Barcellona.è della provincia di Roma,è di Bergamo, si sono conosciuti in Spagna durante un tirocinio lavorativo organizzato da Aipd nazionale nell’ambito del progetto europeo "Metteteci alla prova!", presso l’ostello In&Out di Barcellona.Come assicurano loro, è stato: un amore che li ha portati a costruire una relazione solida, tanto che dopo qualche anno lui si è trasferito a Bergamo, per stare accanto all'amata. E ora, dopo una convivenza di alcuni anni, il 3 giugno hanno celebrato il loro matrimonio. È ciò che dovrebbe accadere e che accade normalmente, quando due persone si amano. La loro storia però è diventata notizia ed è rimbalzata tra giornali e televisioni, perché “non si è ancora affermata l’idea che le persone con sindrome di Down possano, vogliano e sappiano avere una vita affettiva piena e costruire una relazione profonda e duratura" commenta, coordinatrice di Aipd Nazionale."La nostra associazione lo sperimenta ogni giorno, tanto che da anni promuove e propone percorsi di educazione all’affettività ed esperienze di autonomia per ragazzi e ragazze con sindrome di Down. I due ragazzi non sono la prima coppia che nasce e cresce all’interno dell’associazione e che costruisce una. Marta e Mauro, una coppia romana, per esempio, sono sposati da più di otto anni, ma ci sono altre coppie che stanno pensando al matrimonio" aggiunge Danesi. Non dovrebbe far notizia, insomma, ma essere la quotidianità: quella quotidianità recentemente raccontata da Aipd con il registanel documentario "Come una vera coppia". "Perché loro sono, come Marta e Mauro e come tanti altri giovani adulti con sindrome di Down “ ricorda Danesi.In questo percorso di amore durato 12 anni, Simone e Lorena sono certamente i protagonisti: Simone con la sua tenacia ha coltivato e custodito un amore reso complicato non solo dai pregiudizi, ma anche dalla distanza. Ha percorso decine di volte, in treno da solo, la strada tra Roma e Bergamo e alla fine ha lasciato tutto – amici, famiglia, città – in nome di quell’amore.Ha compiuto 38 anni proprio il 3 giugno e “mi sono fatto proprio un bel regalo”, assicura ridendo. Lui è casalingo, in attesa di trovare un lavoro, mentre Lorena lavora in una pasticceria. Accanto ai due, però, c’è un altro indispensabile protagonista:. “I genitori hanno creduto fermamente in loro, li hanno presi sul serio, li hanno trattati da adulti, com’era giusto che fosse" commenta, presidente di Aipd Nazionale . "Non hanno liquidato il loro amore come un gioco di bambini, come purtroppo a volte accade: ma hanno sostenuto il loro sogno fino a vederlo realizzato" aggiunge.Questa storia ci parla molto del tema dell’autodeterminazione (evidenziato anche nell’ultima Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down), che può realizzarsi solo se la rete intorno alle persone con disabilità, in particolare intellettiva, partecipa e si mette a disposizione per il suo compimento. "All’ultima assemblea dei soci Aipd, una delegazione di persone con sindrome di Down ha portato all’attenzione di tutta l’associazione una mozione, in cui è stato esplicitamente richiesto ildegli operatori e delle famiglie per la realizzazione delle loro esigenze, messe nero su bianco con grande consapevolezza. Insomma, le persone con sindrome di Down sono pronte a, tocca a noi tutti sempre di più fare la nostra parte e sostenerle perché questo accada”, conclude Salbini.