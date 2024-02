"Lui voleva lasciare il calcio per me": Wanda Nara e Icardi uniti contro la malattia

La famiglia a Istanbul

Gli inizi: da Maxi López a Mauro Icardi

Un rapporto conflittuale e l'annuncio della separazione

La riconciliazione: ritorno di fiamma o colpa della malattia?

più uniti che mai. La moglie-agente ha confermato di essere malata , come ipotizzato dai media argentini nelle ultime settimane, senza specificare però di che si tratti. E il calciatore, dopo il prestito della passata stagione, è tornato a titolo definitivo ad essere un giocatore del Galatasaray, che lo ha acquistato per 10 milioni dal Paris Saint Germain.Nonostante dopo la diagnosi il primo impulso sia stato l'addio, per stare vicino alla compagna: "", ha confessato infatti la 36enne argentina in una lunga chiaccherata con il giornalista Angel De Brito. Ma la scelta, alla fine, è stata quella di continuare la sua carriera, sostenuto dalla famiglia che lo ha seguito a Istanbul.L'accoglienza al suo arrivo, pochi giorni fa, al Rams Park dove il club turco ha tenuto la presentazione ufficiale, è stata a dir poco principesca. Accompagnato da Wanda Nara e dai figli, l'ex bomber dell'Inter è stato osannato con un boato fragoroso e con striscioni che osannavano anche la moglie. Anche se soffiate di mercato parlano di trattative tra l'attaccante ex nerazzurro e Psg con il club argentino Newell's Old Boys; voci non confermate che però sarebbero legate al fatto che la modella e showgirl continuerà a curarsi a Buenos Aires.Pace fatta, dunque, tra Mauro e Wanda? Forse è presto per mettere la parola fine ai tira e molla che hanno da sempre caratterizzato la loro relazione, ma intantoquello che i tradimenti, le accuse e i litigi hanno diviso.Prima di sposare Icardi, di 6 anni più giovane, Wanda Nara era legata a un altro giocatore,, con cui si è unita in matrimonio il 28 maggio 2008 e da cui ha avuto: Valentino, 14 anni, Constantino, 13 e Benedicto, 11; la coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.Dopo il divorzio, la modella è convolata a nozze il 27 maggio 2014 con il 30enne argentino, allora amico e compagno di squadra di López alla Sampdoria. Con Mauro Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto: Francesca nel 2015 e Isabella nel 2016. Insomma la donna è stata letteralmente, tanto che i due uomini hanno interrotto tutti i legami e in più di un'occasione non si sono nemmeno salutati in campo. Nel calcio, infatti, vige una sorta di regola non detta secondo cui le donne dei compagni sono 'sacre'. Una tradizione che, in questo caso, è stata platealmente infranta.Ma quella tra la showgirl e lo sportivoche tutti si aspetterebbero. Fin dall'inizio turbolento della loro relazione, essendo stata contesa tra i due calciatori, il loro rapporto è apparso all'insegna della conflittualità, degli alti e bassi. Tra accuse di tradimenti reciproche (in particolare commessi da Icardi, ma anche la moglie sarebbe stata pizzicata poi con un rapper), rotture e indiscrezioni.Fino all'autunno 2022, il momento forse di massima crisi della coppia: a settembre l'argentina aveva annunciato la separazione dal marito sui social, facendo apparire che la crisi, in quell'occasione, fosse ormai definitiva, nonostante i tentativi di smentita da parte del giocatore. Un'ulteriore conferma alla tesi dell'ormai rottura tra i due era arrivata a maggio scorso, durante una diretta su Instagram di Wanda con sua sorella Zaira in una pausa delle registrazioni di MasterChef Argentina. Rispondendo alle domande dei followers, che chiedevano loro se fossero fidanzate entrambe avevano risposto "no". "Tu e Mauro Icardi siete separati?" aveva insistito un utente rivolto alla modella.", era stata la secca replica della Nara, alla quale aveva fatto seguito il post sibillino di Mauro Icardi, con una foto della coppia accompagnata dalla frase: "Il mio romanzo turco o argentino".Poi però, qualche settimana fa, a campionato turco ormai archiviato, un bacio passionale immortalato sempre sui social aveva fatto riaccendere le speranze di una riconciliazione tra Wanda Nara e Icardi. Perchésui rispettivi account non si erano praticamente mai interrotti, ma quello che cambia, in questo caso, pare essere l'atteggiamento dei coniugi. Archiviate le turbolenze del passato, la coppia si stava godendo le vacanze a Santa Barbara, in Brasile, nella villa di proprietà della modella e conduttrice di Masterchef Argentina. Un momento positivo in apparenza, suggellato dal bacio da sogno postato su Instagram.Pochi giorni dopo sarebbe scoppiato il caso "leucemia" : Nara ricoverata nella clinica Los Arcos di Buenos Aires per, l'annuncio dell'attesa dell'esito della biopsia, le voci e i gossip che si rincorrevano sulle piattaforme, in tv e in Rete. E la sentenza (mai confermata), sparata a zero sui media, ha distrutto qualsiasi forma di riguardo per Wandita e i cinque figli. Tanto che la bellissima donna si è inizialmente trincerata dietro il silenzio (social e non solo), affiancata dai suoi bambini ma anche dalla mamma Nora e dal marito bomber del Galatasaray. Che fin dal primo momento si è stretto alla moglie dichiarando addirittura di pensare al ritiro dal calcio. Mauro e Wanda, ancora una volta riuniti,, stavolta provati dal dolore per la malattia ma anche sconvolti per l'accanimento mediatico a loro incomprensibile. Le accuse di infedeltà, quindi, lasciano spazio alla ritrovata intesa della coppia di fronte a una situazione molto più grave e difficile da affrontare. Che sia tornato l'amore e la tempesta sia archiviata definitivamente? Non è il momento di pensarci. Ora, come vuole la tradizione matrimoniale, è il momento in cui marito e moglie devono stare vicino l'uno all'altra, per superare la crisi, insieme "".