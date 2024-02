Mali, il consiglio 'materno' della vice ministro: "Picchiate delicatamente le mogli"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dato’ Hajah Siti Zailah (@sitizailahmohdyusoff)

Il consiglio della vice ministro ai mariti

L'invito alle donne: "Parlate solo se ne avete il permesso"

Le reazioni contrastanti

Doveva essere un, dispensato attraverso i suoi social media per la serie di consigli video "Mother's Tips". Così una parlamentare malese ha detto aise diventano. Una frase che se fuori dal contesto potrebbe suonare a dir poco scandalosa, anche riferita alla cultura del Mali appare fuori luogo, nonostante 'usi e costumi' molto diversi da quelli occidentali. I messaggi, infatti, hanno suscitato forti critiche da parte di altre deputate e dei gruppi di difesa delle donne, alcuni dei quali ora chiedono le sue dimissioni.In una puntata della serie social Tip Ibu, (in inglese traducibile in Mother's Tips, quindi) pubblicata il 12 febbraio, il, Siti Zailah Mohd Yusoff ha esordito sostenendo che i mariti possono "" le loro mogli parlando con loro e, se persistono nell'essere sgradevoli,per tre giorni. "Tuttavia, se la moglie si rifiuta ancora di seguire i consigli o di cambiare il suo atteggiamento dopo aver dormito separatamente, allora i mariti possono provare un, per mostrare la loro fermezza e il loro desiderio che lei cambi", ha detto Siti Zailah, aggiungendo che l'azione deve essere "".Se non bastassero le frasi choc che incitano i mariti ad usare le maniere forti - ma senza far male! - sulle donne, la vice ministro si rivolge a queste ultime, alle mogli: "Parlate ai vostri mariti quando sono calmi, hanno finito di mangiare, hanno pregato e sono rilassati... Se vogliamo parlare con loro,". Altrimenti meglio stare zitte, per non farli arrabbiare, sia mai il comportamento venga ritenuto irrispettoso o sbagliato e decidano di rimetterle in riga a suon di gentili botte! La politica ha concluso il video di due minuti congedando gli spettatori con una benedizione religiosa per la prosperità della famiglia.La puntata dei Consigli della mamma curata da Siti Zailah ha superato le 24mila visualizzazioni su Instagram. I: alcune persone acclamano il suo consiglio come, la religione più diffusa in Malesia, mentre altri sottolineano che non è. Tra emoticon entusiaste, cuori e apprezzamenti, c'è chi invece grida allo scandalo, dicendo "Basta alla violenza sulle donne". Una coalizione di sostenitori dei diritti delle donne ha chiesto a Siti Zailah di dimettersi da vice ministro e l'ha accusata di "" e di "diffondere idee e comportamenti che sono contrari alla parità di genere". "[Provenendo da] un ministro che dovrebbe sostenere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne ad essere protette e tutelate, queste messaggio è, nega alle donne il diritto all'uguaglianza, il loro diritto alla dignità e ad essere libere da trattamenti avvilenti", ha detto il Joint Action Group for Gender Equality in una dichiarazione, che ha concluso "È un errore madornale e una dimostrazione di una leadership fallita".