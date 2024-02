Mamma Valentina e l'amore per la sua Emma, bambina transgender di 10 anni: "I figli vanno ascoltati"

Ad appena 3 anni e mezzo,comunica ai genitori il desiderio di indossare vestiti e gonne. Alla richiesta viene inizialmente, quanto inevitabilmente, dato poco peso, come se fosse un gioco… Ma 6 anni e mezzo dopo Vincenzo fa un coming out più deciso, chiede di potersi chiamaree di indossare un costume femminile alle lezioni di danza, che condivide con le due sorelle maggiori. Pochi giorni fa, grazie anche alla comprensione e disponibilità della sua insegnante di danza, ha vissuto il suo momento di gloria, esibendosi in un saggio-spettacolo di fine anno costruito su misura, con una coreografia che racconta la sua storia. La danza, si sa, può essere di grande aiuto per costruire la propria identità, perché è prima di tutto libertà di espressione, oltre che creatività e tecnica. Una rinascita vera e propria, il racconto davanti al pubblico del suo percorso di transizione di genere , transgender, e delle numerose difficoltà di rivelarsi, di uscire da una ‘gabbia’, per librarsi finalmente in un’altra dimensione. Il suo ‘no’ al nome, al genere maschile, è ormai definitivo. A scuola, ha chiesto e ottenuto di potersi chiamare, così come in società. Fondamentale è stato il supporto della famiglia che, a un certo punto, ha capito che non si trattava di un gioco, malgrado la giovanissima età."Gli anni di pandemia sono stati decisivi per mia figlia – racconta la–. La riflessione è diventata sempre più profonda e, con sofferenza, lo scorso ottobre, è riuscita a parlarci di ciò che davvero le stava a cuore. Le prime sostenitrici sono state proprio le sorelle, più aperte e predisposte mentalmente su questa tematica. Noi genitori ancora pensavano a una latente omosessualità, ma non era così: per nostra figlia la propria identità di genere non coincideva con il sesso assegnatole alla nascita". I primi tempi non sono stati facili, per certi aspetti è stato come elaborare un lutto perché Emma volava, buttando via foto e vestiti. La famiglia si è rivolta a medici specialisti ed Emma ora è seguita dall’istituto Careggi di Firenze, l’unico in Italia che segue i bambini nella transizione di genere. A scuola è stata richiesta la ‘transizione sociale'. "A chi tuttora continua a ripeterci – conclude Valentina – che avremmo dovuto insistere e iscriverla a calcio, dico con fermezza:, è giusto che vivano la loro vita, quella più congeniale al loro sentire, perché tutti meritiamo di essere felici. Ed è anche per aiutare i tanti bambini e ragazzini che possono riconoscersi in questa situazione che abbiamo deciso, insieme, di raccontare questa storia. Affinché non ci si debba più vergognare, ma semplicemente scegliere il percorso di vita migliore".