Mammafit, in forma dopo il parto: l'importanza di dedicarsi a se stesse

Cos'è Mammafit

Se durante una passeggiata al parco vi dovesse capitare di vedere un gruppo di mamme entusiaste che muovono a ritmo i loro passeggini, con tanto di mini passeggero a bordo, è probabile che stiate assistendo ad una lezione di Mammafit . Una corsetta leggera, un po’ di stretching e poi affondi, pliè, squat.Le mamme si allenano con il fine di tornare in forma ma, soprattutto, si allenano a, da dedicare al proprio benessere. Rompendo così l’archetipo che in un sistema patriarcale le vuole 'custodi del focolare', sempre pronte a prendersi cura di tutti e mai di se stesse. L’idea nasce nel 2010 dae da una sua amica, entrambe insegnanti di fitness e l’iniziativa ha avuto talmente tanto successo che oggi ci sono corsi in tutta Italia."Lanciammo questa iniziativa nel 2010 al Parco Sempione di Milano. Venne la Rai a filmarci durante la nostra prima lezione e da lì il progetto si è diffuso velocemente. Questo, però, anche grazie al programma di formazione che negli anni si è arricchito, rispondendo alle esigenze delle donne nelle diverse fasi della vita: dalla gravidanza alla ginnastica col passeggino nel post partum, dalla la ginnastica con il marsupio fino all’ allenamento per il tono addominale e perineale. Poi, nel 2011, abbiamo ideato le vacanze in una struttura family friendly. Una settimana a giugno e una a cavallo tra agosto e settembre. Periodi in cui il sole è meno cocente, dove le mamme hanno più disponibilità e le vacanze sono meno costose"."Intanto non ci sono più le famiglie estese e la mamma spesso non ha una rete di supporto . Quindi le difficoltà che incontrano le donne sono la solitudine e la gestione del loro bimbo. Noi abbiamo cercato di rispondere a queste esigenze creando uno spazio fitness e anche uno spazio di supporto umano tutto dedicato a loro.Mammafit permette alle signore di portarsi dietro il bebè. A loro volta i bambini vedono le mamme già attive e sono per loro modello di ispirazione. Perché una madre che ha una bella forza vitale è un bell’esempio per il bambino. Inoltre, nei corsi, c’è un cerchio di donne diverse che però stanno vivendo la stessa esperienza. Dunque c’è la possibilità di confrontarsi su tanti fronti. Condividere"."È molto importante. Perché quando uno sta bene, ha un corpo bello. Diciamo che la bellezza è l'effetto collaterale della salute. Spesso però c’è una corazza patriarcale di valori che impedisce alle donne di vederlo. Anche se in questi 13 anni ho visto per fortuna scemare questo modo di pensare. In realtà il messaggio che vogliamo dare è che una mamma che si cura non toglie niente alla famiglia anzi in realtà porta benessere. Bisogna dire che tante donne provano molto disagio nel post partum. Quando la pancia è grande, è bella perché è piena, poi quando partorisci ti senti svuotata psicologicamente e l’addome diviene molle. Su quel corpo bisogna lavorare”.“Prevalentemente nei parchi delle principali città italiane. È una scelta ad hoc perché vogliamo che le mamme stiano all’aria aperta, in mezzo la natura: il verde ha un effetto distensivo sul sistema nervoso. Ci sono delle mamme che non hanno il coraggio di uscire.Invece stare all’aria aperta è importante. Tra l’altro lo sport aiuta anche contro la depressione post partum . Durante l’allenamento vengono prodotte le endorfine, in più si sta a contatto con gli altri immersi nella natura. E’ tutto un contesto che aiuta a far risalire nelle energie.”.“Ci incontriamo ed è una seduta classica di lezione di fitness. Quindi ha una parte di riscaldamento, una parte in cui vengono allenati tutti i muscoli del corpo. E poi c’è una parte di defaticamento e stretching. Dura 50 minuti”.“L’allenamento contempla la presenza dei bambini e questo vuol dire che per esempio il passeggino è in movimento. Il passeggino viene sempre dondolato perché il bambino viene da 9 mesi di gravidanza in cui è stato nella pancia della mamma. Dunque è consono per lui sentire il movimento”.“Ovviamente ci sono dei momenti in cui il bambino può piangere. Il pianto è l’unico modo che ha di comunicare con il mondo. Quindi se succede la mamma è liberissima di fermarsi cambiarlo o allattarlo e poi riprendere allenamento”.