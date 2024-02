Mamme single "in provetta": il caso di Bailey Ennis, in Italia è invece ancora tabù

Chi ha detto che? Su TikTok, con il suo piccolo Lorenzo in braccio,racconta la sua maternità fuori dal comune, dimostrando come ormai sempre in più Paesi sia possibile diventare. La ragazza londinese ha deciso di avere un figlio con l'inseminazione artificiale utilizzando, dal costo di circa, che ha acquistato online.La 24enne a luglio ha dato alla luce suo figlio, Lorenzo, e oggi su TikTok afferma che "non potrebbe essere più felice della sua decisione di essere un genitore single". Ennis documenta la vita familiare sul social pubblicando video di suo figlio quasi ogni giorno. La ragazza ha affermato di aver utilizzato un sito di donatori per scegliere "profili di uomini sani che avevano esperienza con la donazione dello sperma", ha poi acquistato online il kit per l' inseminazione su un sito specializzato per medici. Infine, ha incontrato il donatore che ha consegnato il suo campione e permesso alla ragazza di procedere all' inseminazione . In, Ennis non avrebbe mai potuto realizzare il sogno di diventare madre, in quanto la legislazione non permette trattamenti diMa quali sono i Paesi che lo permettono e quali lo vietano? Prendendo in considerazione soltanto l'Eurozona, la riproduzione assistita, tramite inseminazione artificiale o fecondazione in vitro, per donne senza partner, come accennato in precedenza,Questo comporta che in molti casi, circa il 5 per cento del totale, le operazioni di procreazione medicalmente assistita richiedano un viaggio. Le destinazioni più popolari sonoNel 2019 le cliniche di fertilità in Spagna hanno effettuato oltre, la maggior parte dalla Francia e dall’Italia. Mentre la Danimarca ne ha effettuate più di 8mila, il 21 per cento del totale. In Belgio, nel 2018, ogni 100 cicli di fertilizzazione in vitro 13 hanno riguardato pazienti stranieri residenti al di fuori dei confini nazionali, ma all’interno dell’Unione europea. Manon è l'unico ostacolo da superare per diventare mamme single., per esempio, è una discriminante fondamentale. Dopo i 50 anni diventa quasi impossibile trovare uno Stato che permetta a una donna (seppur ancora fertile) di avere un figlio. L'aspetto economico è un altro fattore da tenere in considerazione. I servizi sanitari pubblici finanziano, ciò significa che nel caso la fecondazione non andasse a buon fine, i costi dei successivi trattamenti ricadrebbero completamente sulla futura madre. In aggiunta, vanno consideratiper chi non ha accesso a questi trattamenti nel proprio Paese. Altre volte invece il problema sono, come nel caso della Francia, oUna situazione paradossale, che il buon senso vorrebbe risolta con l'applicazione di una. Strada che sembra però non percorribile dato che si tratta di una materia di competenza di ogni singolo stato membro. La storia di Ennis dimostra come ormai lo stigma verso le madri "single" sia soltanto un, dovuto perlopiù all'idea di famiglia tradizionale. In Italia, neppure il tasso di natalità a livelli disastrosi ha smosso questa paradossale situazione: quanto ancora una ragazza, o una coppia di due donne, dovranno aspettare per poter avere il figlio che tanto sognano?