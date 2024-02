Met Gala 2022, da Sarah Jessica Parker a Hillary Clinton: gli ospiti omaggiano schiavi, immigrati e donne

Sarah Jessica Parker e l'omaggio alla sarta schiava afroamericana

Senza ombra di dubbio la regina indiscussa del Met Gala 2022 è stata lei, Kim Kardashian con l'abito di Marylin Monroe . La modella e attrice statunitense, 41 anni, è arrivata sul red carpet con una pettinatura al platino e l'iconico vestito che la diva indossò nel 1962, tre mesi prima di morire, per cantare 'Happy Birthday' al presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy al Madison Square Garden. Tuttavia, quest'anno al Met, un evento considerato l'equivalente degli Oscar per la moda , ci sono stati tantiche hanno deciso di portare sul tappeto rosso non solo il glamour e il lusso, ma anche numerosi omaggi a personaggi sconosciuti, dimenticati, le cui storie meritano invece di essere raccontate. Come, che ha voluto dedicare il suo abito a Elizabeth Hobbs Keckley, una sarta ex schiava afroamericana. O ancora come, che ha reso omaggio ai lavoratori migranti della Gilded Age, il periodo dell'età dell'oro americana che va dal 1870 al 1900 circa. O come, che ha portato sul red carpet un vestito rosso con ricamati i nomi delle donne "che hanno fatto grande l'America".La splendida, 57 anni, ha voluto portare al Met Gala un vestito speciale. Con un abito a scacchi con cappello e veletta, l'attrice statunitense ha scelto di rendere omaggio a Elizabeth Hobbs Keckley, la prima stilista afroamericana della Casa Bianca. Ex schiava, la Keckley fu la sarta ufficiale della first lady Mary Todd Lincoln, moglie del sedicesimo presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln. "Una di cui non si è mai parlato", ha detto nel corso della serata Christopher John Rogers, lo stilista che ha creato l'abito dell'attrice Sarah Jessica Parker, alludendo così a uno dei temi della mostra 'In America', a cui era collegato il tema del gala: raccontare le storie dimenticate di artisti della moda che hanno contribuito a fare grande l'America. Tra questi, anche se non fu mai considerata un'artista, bensì semplicemente la sarta afroamericana della Casa Bianca, c'è anche la storia di Elizabeth Hobbs Keckley., attore e rapper britannico di origini pakistane, ha portato sul tappeto rosso del Met Gala un abito speciale: con una camiciola bianca di seta sotto la giacca, e gli stivali ai piedi, l'attore di 'Sound of Metal' ha commentato: "È un omaggio ai lavoratori immigranti che hanno sostenuto la Gilded Age", ossia l'età dell'oro statunitense di fine Ottocento, un periodo in cui la rapida industrializzazione degli Stati Uniti creò disparità enormi nella società americana.Dopo quello di Riz Ahmed, il secondo 'political statement' della serata è stato quello di. Per la prima volta in 20 anni, l'ex segretaria di Stato Usa è tornata al Met Gala con un abito "omaggio alle donne che hanno fatto grande l'America". Il vestito rosso disegnato da Joseph Altuzzarra vede ricamati sul collo e sull'orlo i nomi di figure importanti e di spicco che hanno ispirato nella sua vita l'ex first lady, senatrice, segretaria di Stato, e candidata alla Casa Bianca: da Abigail Adams a Harriet Tubman a Madeleine Albright, che fu ambasciatrice all'Onu e segretario di Stato nell'amministrazione del marito Bill Clinton.Al suo primo Met Gala,, sindaco di New York, è arrivato indossando uno smoking che sul retro aveva la scritta 'Stop alla violenza delle armi'. Creata dall'artista e performer nigeriano Laolu Senbanjo, la giacca del primo cittadino di New York è stata decorata con il disegno di una pistola cerchiata dal simbolo 'divieto' e da altri simboli che sembrano raffigurare i luoghi iconici della metropoli, come il ponte di Brooklyn e l'Empire State Building. Sui rever c'era anche il simbolo della metropolitana di New York, in omaggio all'attentato su un treno a Brookyln nel quale sono state ferite 23 persone lo scorso 12 aprile. Il sindaco era accompagnato dalla compagna Tracey Collins, che indossava un lungo abito bianco monospalla.