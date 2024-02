Michael Bublé: "Mio figlio è guarito dal tumore". Lacrime di felicità al lancio del nuovo album

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bublé (@michaelbuble)

È un bellissimo momento per me e la mia famiglia

"Mia moglie mi ha salvato"

Il nuovo album

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Bublé (@michaelbuble)

Un canto di gioia. Dopo anni di assenza il ritorno sulla scena musicale diè accompagnato dalla notizia che tutti i fan aspettavano con ansia:. A darne conferma è la stessa pop star canadese in una conferenza stampa coi media italiani su Zoom, in occasione del lancio del. L'artista, in lacrime –ma, dice "Questa non è tristezza. È felicità per l’amore che ho ricevuto" – fa fatica a trovare le parole per raccontare un incubo chiamato tumore al fegato, che era stato diagnosticato al suo bambino nel 2016, quando aveva appena 3 anni. "Abbiamo fatto un ultimo esame e dopo 5 anni sta bene". Parole a cui si accompagna un, che Bublé non nasconde ma anzi indica ai giornalisti come segno di quella battaglia ormai vinta.Il ritorno alla sua amata, la guarigione del figlio. Ma anche l'essere riusciti a sfuggire alla pandemia, che "ci ha fatto passare le cose peggiori. Anche in Italia, quante persone hanno perso tutto…", afferma l'artista che ha il passaporto italiano ed è molto legato al nostro Paese. "Questi momenti ci distruggono o ci fortificano? In ogni caso ci definiscono – aggiunge –. Mi hanno definito, nel mostrare ai miei figli. Questa è la mia gioia". E poi racconta un episodio avvenuto qualche giorno prima: "L’altra sera mi sono seduto e ho pregato: ‘Per favore Dio, fai in modo che il bene sia per la cosa giusta da fare, non per vendere i dischi e altre stro***te… Lascia che sia tutto per la ragione giusta’. È un bellissimo momento per me e la mia famiglia. L’unica cosa è che a volte mi imbarazzo, non ho più controllo su me stesso, non so che mi è successo!, mi divertivo, tutto mi scivolava addosso, e!", scherza il 46enne."Quando è uscito “”, nel 2018, non ero ancora pronto, ero un sopravvissuto, avevo subìto il colpo", spiega il cantante alla stampa italiana. Quando è arrivata ladi Noah, infatti, Michael Bublé stava lavorando ad un album, ma il lavoro è stato interrotto per poi essere ripreso due anni dopo. Nemmeno allora, tuttavia, il 43enne era riuscito a portare avanti il suo lavoro con serenità, proprio a causa della malattia del figlio. A correre in suo soccorso è stata la compagna di una vita,: "Mia moglie mi ha preso e. Ho capito che non sono speciale e che nella vita tutti passiamo da momenti duri e di sofferenza". Poi però, dai momenti più bui e difficili, si può solo ripartire. E cosa c'è di più bello e di più gioioso di una nuova vita? Tra i tanti annunci di Bublé c'è anche un'altra stupenda novità: lui e Lopilato aspettando il. "Sono felice che la mia famiglia stia bene, felice di avere un nuovo figlio, di poter festeggiare tutto, di avere un album fortissimo".Per lui è già il, c'è chi lo ritiene quello della rinascita, ma forse, più semplicemente, è la concretizzazione in musica dell'uomo Michael di oggi e di quello che è diventato l'artista Bublé. Collegato via Zoom con i media italiani per il lancio di "Higher", uscito venerdì scorso, il canadese ha raccontato anche un simpatico retroscena in cui è coinvolto proprio Noah. A simboleggiare ilprofondo che c'è, per lui,, il suo lavoro, e. Inscindibile. Nella scaletta del disco c'è infatti un pezzo – e non uno a caso, bensì la title track – firmato proprio insieme al figlio: "Stavo scrivendo con Ryan Tedder e gli ho detto che. Lui l’ha voluto sentire e in 30 minuti è nato il brano. Abbiamo capito subito che sarebbe stata una hit" ha spiegato il cantante, come si legge sul Corriere della Sera. Tra le altre canzoni ci sono poi il duetto con Willie Nelson sul suodi– "È un leader straordinario, che con le sue azioni insegna alle persone che lo circondano. È un gentiluomo, ma è molto umile" –, il classico die tre brani originali scritti da Bublé incluso il nuovo singolo "I’ll Never Not Love You".